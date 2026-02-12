Viral Video: बाइक पर कुर्सी लगाकर बनाया चलता-फिरता सोफा, Video ने मचाया तहलका

Viral Video: अगर इंडिया अपनी अलग-अलग तरह की चीज़ों के अलावा किसी एक चीज़ के लिए मशहूर है, तो वह है जुगाड़ का ज़बरदस्त टैलेंट। स्मार्ट फ़िक्स से लेकर ज़बरदस्त हैक्स तक, सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से भरा है जो साबित करते हैं कि इंडियन लगभग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं।

अगर आप रेगुलर स्क्रॉल करते हैं, तो आपने शायद अपनी फ़ीड पर अनगिनत जुगाड़ क्लिप देखी होंगी—और एक बार फिर, एक नया वीडियो वायरल हो गया है। इस बार, वायरल वीडियो में एक अनोखा और मज़ेदार इनोवेशन दिखाया गया है जिसने लोगों को हैरान और इम्प्रेस दोनों कर दिया है।

आपने शायद इस तरह का बाइक सेटअप कभी नहीं देखा होगा

वायरल क्लिप में, एक बाइक को एक अजीब मॉडिफ़िकेशन के साथ देखा जा सकता है। रेगुलर पिलियन सीट के बजाय, मोटरसाइकिल के पीछे एक आरामदायक कुर्सी लगाई गई है। हाँ, एक प्रॉपर कुर्सी! जब एक आदमी बाइक चला रहा होता है,

तो दूसरा इस कुर्सी पर आराम से बैठा होता है, और ऐसे राइड का मज़ा ले रहा होता है जैसे वह कोई चलता-फिरता सोफ़ा हो। यह आइडिया खुद राइडर का था या किसी और का, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्की है—वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

वीडियो X पर वायरल हो रहा है

वीडियो को X (पहले ट्विटर) पर @RealTofanOjha नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था। लिखते समय, इसे पहले ही बहुत सारे यूज़र्स देख चुके हैं और इसे और भी व्यूज़ और रिएक्शन मिल रहे हैं।

सोशल मीडिया यूज़र्स इस पर खूब रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, “वाह, क्या शानदार दिमाग है!” दूसरे ने लिखा, “यह जुगाड़ का खजाना है।” तीसरे यूज़र ने मज़ाक में कहा, “सिर्फ़ इंडिया में ही इस तरह का इनोवेशन देखने को मिल सकता है—कोई दूसरा देश ऐसा नहीं सोच सकता!”

हमेशा की तरह, इंटरनेट को यह देसी क्रिएटिविटी बहुत पसंद आ रही है, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि जब जुगाड़ की बात आती है, तो इंडिया का सच में कोई मुकाबला नहीं है।