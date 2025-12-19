Bangladesh Protest : बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शन, ढाका में सेना तैनात

उस्मान हादी की मौत के बाद बिगड़े हालात, कुछ दिन पहले युवा नेता के सिर में लगी थी गोली

Bangladesh Protest (आज समाज), ढाका : भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर से स्थिति विस्फोटक बन गई है। पूरा देश हिंसा और विरोध प्रदर्शन से जल रहा है। प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हालात यह बन गए हैं कि राजधानी ढाका में स्थिति को संभालने के लिए सेना को लगा दिया गया है। आपको बतां दे कि बांग्लादेश में हिंसा की ताजा घटनाएं गत दिवस शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई।

हादी को कुछ दिन पहले प्रदर्शन के दौरान किसी ने गोली मार दी थी जोकि उसके सिर में लगी थी। हादी तभी से वेंटीलेटर पर था और गत दिवस उसकी सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई। जैसे ही हादी की मौत की सूचना लोगों तक पहुंची तो देशभर में शोक, आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए । अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक दिन के राजकीय शोक का एलान करते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने का वादा किया है।

प्रदर्शनकारियों ने मीडिया दफ्तरों को बनाया निशाना

हादी की मौत के बाद हालात और बिगड़ते दिखे। ढाका विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठन जातीय छात्र शक्ति ने शोक मार्च निकाला और गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी का पुतला फूंका। उन पर हमलावरों को पकड़ने में नाकामी का आरोप लगाया गया। इसी दौरान राजधानी में बंगाली अखबार प्रोथोम आलो के दफ्तर पर भीड़ ने हमला कर दिया। कई मंजिलों में तोड़फोड़ हुई और आगजनी की गई।

सरकार ने शुरू किया आॅपरेशन डेविल हंट-2

बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने देशभर में कड़ी सुरक्षा लागू करते हुए आॅपरेशन डेविल हंट 2 शुरू किया है। कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बीच सरकार ने चुनाव उम्मीदवारों और प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों को हथियार लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी आसान करने की घोषणा की है। हादी की मौत ने बांग्लादेश को एक बार फिर उथल-पुथल के दौर में ला खड़ा किया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार हत्यारों को कितनी जल्दी पकड़ पाती है और क्या हालात पर काबू पाया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें : Opposition Protest : संविधान सदन के बाहर विपक्ष का धरना