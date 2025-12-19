Bangladesh Violence: बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी नेता की मौत के बाद हिंसा, हिंदू युवक को जलाया

2 न्यूज चैनल्स व अवामी लीग के आॅफिस फूंके

Bangladesh Violence, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। कारण शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत। उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया था।

6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के आॅफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई है और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के आॅफिस को भी जला दिया गया है।

हिंदू युवक के शव को पेड़ पर लटकाकर जलाया

वहीं धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद उसके शव को नग्न करके एक पेड़ से लटका कर आग लगा दी। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात भालुका में हुई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग ‘अल्लाह-हू-अकबर’ के नारे लगाते दिख रहे हैं।

प्रदर्शनकारी बोले- हम हादी भाई के खून को बर्बाद नहीं जाने देंगे

हादी की मौत के विरोध में शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न हिस्सों से छात्र और आम लोग शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा होते नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्र झंडे लिए हुए हैं। वे हम हादी भाई के खून को बर्बाद नहीं जाने देंगे। जैसे नारे लगा रहे हैं। छात्र अशफकुर रहमान शनि बोले, हमने एक सच्चे देशभक्त को खो दिया है। मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं सुबह विरोध प्रदर्शन करने यहां आया हूं। शहीद उस्मान हादी जैसे देशभक्त और बहादुर शख्स के चले जाने से हम बेहद दुखी हैं।

पत्रकार की गोली मारकर हत्या

बांग्लादेश के खुलना में इमदादुल हक मिलन नामक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अरंगघाटा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (ओसी) शाहजहां अहमद ने पत्रकारों को बताया कि यह घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे हुई। मिलोन शालुआ प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे। हमले के समय मिलोन शालुआ बाजार की एक चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे।उसी वक्त, दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लोग अचानक आए, उस पर गोलियां चलाईं और तेजी से भाग गए।

ढाका यूनिवर्सिटी में हॉल का नाम हादी के नाम पर रखा गया

ढाका यूनिवर्सिटी में शेख मुजीबुर रहमान हॉल के आयोजकों ने इसका नाम बदलकर ‘शहीद उस्मान हादी हॉल’ कर दिया है और इस नाम के पोस्टर भी लगा दिए हैं। शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद परिसर में विरोध प्रदर्शनों के बीच, नेताओं ने आधी रात को हॉल के सामने एक पोस्टर लगाया, जिसमें हॉल का नाम हादी के नाम पर रखा गया था।

हादी की मौत पर चुनाव आयोग ने जताया शोक

बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने उस्मान हादी की मौत पर शोक जताया है। अपने शोक संदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि हादी बांग्लादेश के लिए पूरी तरह समर्पित थे, एक संघर्षशील व्यक्ति थे और युवाओं की आवाज थे।

कुछ लोग आंदोलन को भड़काकर गलत दिशा में मोड़ रहे

स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसिफ महमूद सजीब भुइयां ने कहा कि हिंसक गतिविधियों में युवा नेताओं का हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि जब भी हम इस देश के लिए एकजुट होते हैं, कोई स्वार्थी समूह अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देकर हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें विवादों में घसीटता है और हमारे संघर्ष पर सवाल उठाने का मौका देता है। हम यह साफ करना चाहते हैं कि आज की उकसावे वाली कार्रवाई में शामिल लोगों की हम पहचान कर रहे हैं। कुछ लोग हादी की शहादत के बाद न्याय की मांग करने वाले हमारे आंदोलन को भड़काकर दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।