Vinod Khanna Dimple Kissing Scene: ‘Cut’ बोलते रहे डायरेक्टर, मगर हीरो करता रहा Kiss… सेट छोड़ गुस्से में निकली एक्ट्रेस

By
Mohit Saini
-
0
13
Vinod Khanna Dimple Kissing Scene: ‘Cut’ बोलते रहे डायरेक्टर, मगर हीरो करता रहा Kiss… सेट छोड़ गुस्से में निकली एक्ट्रेस
Vinod Khanna Dimple Kissing Scene: ‘Cut’ बोलते रहे डायरेक्टर, मगर हीरो करता रहा Kiss… सेट छोड़ गुस्से में निकली एक्ट्रेस

Vinod Khanna Dimple Kissing Scene: बॉलीवुड में रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान कई विवादित पल देखे गए हैं, लेकिन मशहूर एक्टर विनोद खन्ना और एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से जुड़ी एक घटना आज भी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है।

Vinod Khanna Dimple Kissing Scene

खबर है कि यह चौंकाने वाला मामला फिल्म प्रेम धरम की शूटिंग के दौरान हुआ था, जहाँ दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। हालाँकि, एक इंटिमेट सीन ने कथित तौर पर प्रोफेशनल बाउंड्री पार कर दी और पूरे फिल्म सेट को हैरान कर दिया।

कहा जाता है कि विनोद खन्ना ने ‘कट’ के बाद भी किस करना जारी रखा

पुरानी बॉलीवुड रिपोर्ट्स के मुताबिक, विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया एक रोमांटिक सीन की शूटिंग कर रहे थे जिसमें एक्टर को एक्ट्रेस को गले लगाना और किस करना था।

लेकिन खबर है कि चीजें तब अजीब हो गईं जब डायरेक्टर महेश भट्ट ने “कट” चिल्लाया, फिर भी विनोद कथित तौर पर रुके नहीं और सीन के दौरान डिंपल को किस करते रहे।

कहा जाता है कि इस अचानक हुए पल ने सेट पर घबराहट और अजीब माहौल बना दिया, जिससे क्रू मेंबर्स हैरान रह गए।

फिल्म सेट पर अफरा-तफरी मच गई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के बाद माहौल बहुत अजीब हो गया। डायरेक्टर महेश भट्ट और क्रू मेंबर्स कथित तौर पर सीन रोकने के लिए एक्टर्स की तरफ दौड़े। कहा जाता है कि इस घटना से डिंपल कपाड़िया बहुत परेशान हो गईं।

डिंपल कपाड़िया बहुत गुस्से में थीं

रिपोर्ट्स का दावा है कि शूटिंग के बाद, डिंपल कपाड़िया तुरंत सेट से चली गईं और खुद को अपने मेकअप रूम में बंद कर लिया। कहा जाता है कि इस अजीब स्थिति के कारण उन्होंने कुछ समय तक किसी से बात करने से मना कर दिया।

बाद में, महेश भट्ट ने कथित तौर पर विनोद खन्ना से अकेले में बात की और उनसे डिंपल से माफी मांगने को कहा।

हालांकि प्रेम धरम बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई, लेकिन पर्दे के पीछे की यह विवादित कहानी दशकों तक बॉलीवुड गॉसिप सर्कल में बनी रही।

विनोद खन्ना के स्पिरिचुअल ब्रेक के बाद हुई घटना

इस विवाद की सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक इसकी टाइमिंग थी। कथित तौर पर यह घटना विनोद खन्ना के ओशो के आश्रम से लंबी स्पिरिचुअल यात्रा के बाद लौटने के बाद हुई। एक्टर ने बॉलीवुड में वापसी करने से पहले फिल्मों से पांच साल का ब्रेक लिया था।

ऐसी ही अफवाहें उन्हें माधुरी दीक्षित से भी जोड़ती थीं

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं था जब विनोद खन्ना का नाम किसी अनकम्फर्टेबल किसिंग कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ा हो।

एक्टर के बारे में यह भी अफवाह थी कि उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ एक इंटिमेट सीन के दौरान हद पार कर दी थी, जिससे एक्ट्रेस भी कथित तौर पर अनकम्फर्टेबल हो गई थीं।

इतने सालों में, ये घटनाएं बॉलीवुड के गोल्डन एरा की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कहानियों में से रही हैं, जो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म और बाउंड्री के बारे में बातचीत होने पर फिर से सामने आती हैं।