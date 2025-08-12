Every home tricolor,cleanliness campaign : हर घर तिरंगा-हर घर स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक

(Rewari News) आज समाज नेटवर्क,रेवाड़ी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से 15 अगस्त तक चलने वाला हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग नामक अभियान मनाया जा रहा है।

जिला परिषद सीईओ प्रदीप कुमार ने बताया कि मंगलवार को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान तिरंगे के सम्मान के साथ स्वच्छता की जिम्मेवारी निभाने के उद्देश्य से अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। जिसमें घर-घर तिरंगा फहराने, साथ ही जल स्त्रोतों और अपने गांवों की सफाई व्यवस्था में सुधार करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जिले के हर गांव में स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग अभियान के तहत ग्रामीणों को गांव की स्वच्छता समिति, स्वयं सहायता समूह, नेहरू युवा केंद्र क्लबों के युवा और पंचायत सदस्यों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

अभियान में सार्वजनिक स्थानों, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं पर स्वच्छता रैली के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें पानी की टंकियों, गलियों आदि की सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।सीईओ प्रदीप कुमार ने जिला के सभी सरपंचों और वार्ड पार्षदों के साथ-साथ आम नागरिकों का आह्वïान किया कि वे अपने-अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं और सोशल मीडिया हैंडल पर अभियान की गतिविधियों बारे प्रतिदिन फोटो एवं वीडियो अपलोड करें। उन्होंने ग्रामीणों का आह्वïान किया कि वे गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को राष्टï्रीय ध्वज के महत्व की जानकारी दें।

Awareness about HIV Virus : नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एचआईवी वायरस के प्रति किया जागरूक