Vikramaditya Singh Wedding: सादगी में भी झलका राजघराने का रुतबा, दुल्हन अमरीन के गहनों ने सबका मन मोहा  

Vikramaditya Singh Wedding : कैबिनेट मंत्री और हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ में डॉ. अमरीन कौर के साथ विवाह बंधन में बंध गए। सेक्टर-11 स्थित एक गुरुद्वारे में सिख रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई यह शादी, सादगी में लिपटी अपनी शाही खूबसूरती के लिए जानी गई।

एक शाही लेकिन सादगी भरा समारोह

सादे ढंग से आयोजित होने के बावजूद, इस समारोह में शाही ठाठ-बाट साफ़ दिखाई दे रहा था। परिवार के करीबी सदस्य और प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ शादी में शामिल हुईं। विक्रमादित्य ने केसरिया पगड़ी के साथ हल्के गुलाबी रंग की शेरवानी पहनी थी, जबकि दुल्हन डॉ. अमरीन ने बारीक कढ़ाई वाले लाल-सुनहरे रंग के लहंगे में अपनी खूबसूरती का परिचय दिया। उन्होंने अपने लुक को भारी गहनों के साथ पेयर किया – एक पारंपरिक नाक की नथ, माँग-टीका, आकर्षक हार, और सबसे ख़ास, शाही परिवार के पुश्तैनी आभूषण।

विक्रमादित्य की माँ और दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी अपनी पारंपरिक साड़ी और पारंपरिक गहनों में शाही विरासत को बरकरार रखा।

बिना किसी चमक-दमक के, एकांत समारोह

विवाह की रस्में सुबह लगभग 11 बजे परिवार के सदस्यों, जिनमें प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य के मामा पृथ्वी विक्रम सेन और उनकी बहनें शामिल थीं, की उपस्थिति में शुरू हुईं। बड़ी-बड़ी भारतीय शादियों के विपरीत, इस समारोह में कोई बैंड, डीजे या भव्य समारोह नहीं था। सादगी ने परिवार की फिजूलखर्ची की बजाय परंपरा को प्राथमिकता देने को दर्शाया।

शादी के बाद, मेहमान पंचकूला के द ललित होटल में दोपहर के भोजन के लिए एकत्र हुए। बाद में शाम को, नवविवाहित जोड़ा शिमला लौट आया, जहाँ दुल्हन का पारंपरिक गृह प्रवेश पारिवारिक निवास, होली लॉज में हुआ।

बड़े नाम शामिल

इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा के साथ-साथ रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी, पवन बंसल, टी.एस. सिंह देव, राजीव शुक्ला, आशा कुमारी, प्रताप बाजवा और आरएस बाली जैसे कई कांग्रेसी दिग्गज भी उपस्थित थे।

स्वागत समारोह और भविष्य के समारोह

24 सितंबर को शिमला के होटल मरीना में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा, जहाँ कैबिनेट मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होंगे। अष्टमी के दिन, बुशहर राजघराने के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य अपनी दुल्हन के साथ रामपुर के पदम पैलेस जाएँगे। वे ऐतिहासिक भीमाकाली मंदिर में भी पूजा-अर्चना करेंगे।

शाही दूल्हे का सफ़र

शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से शिक्षा प्राप्त विक्रमादित्य सिंह ने 2013 में हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। वह पहली बार 2017 में शिमला ग्रामीण से विधायक चुने गए और 2022 में फिर से चुने गए। वर्तमान में, वह सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।