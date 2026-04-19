Haunted 3D: इम्तियाज अली की फिल्म से भिड़ेंगे विक्रम भट्ट, आ गई हॉन्टेड 3डी की रिलीज डेट

पहले 3 बार टल चुकी फिल्म की रिलीज डेट

Haunted 3D, (आज समाज), नई दिल्ली: विक्रम भट्ट अपनी कल्ट हॉरर फिल्म हॉन्टेड का सीक्वल लेकर आ रहे थे, जिसका नाम हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स आॅफ द पास्ट रखा गया। साल 2011 में आई हॉन्टेड की सीक्वल विक्रम भट्ट ने बीते साल अनाउंस किया था। 15 साल पुरानी इस हिट हॉरर फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए आॅडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई थी। लेकिन किसी वजह से इसकी रिलीज डेट तीन बार टल गई।

इसके बाद फैंस जानने के लिए बेताब थे कि आखिर ये फिल्म कब रिलीज होगी। अब फाइनली हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स आॅफ द पास्ट थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है और इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। विक्रम भट्ट को हॉरर फिल्मों का मास्टर माना जाता है, इसलिए उनकी आने वाली हॉरर फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

विक्रम भट्ट की फिल्म हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स आॅफ द पास्ट पहले 21 नवंबर, 2025 को रिलीज होने वाली थी। इसके बाद इसकी रिलीज की तारीख आगे बढ़ाकर 30 जनवरी कर दी गई और फिर 6 फरवरी तय की गई। तीन बार पोस्टपोन होने के बाद इस फिल्म को आखिरकार रिलीज डेट मिल गई है।

कब रिलीज होगी हॉन्टेड 3डी

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रम भट्ट की अगली हॉरर फिल्म 12 जून 2026 को थिएटरों में रिलीज होगी। लेकिन यहां गौर करने वाली बात ये है कि विक्रम भट्ट हॉन्टेड 3ऊ हॉरर फिल्म की बॉक्स आॅफिस पर इम्तियाज अली की फिल्म से टक्कर होने वाली है, क्योंकि मैं वापस आऊंगा भी 12 जून 2026 को रिलीज हो रही है। ऐसे में विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म और इम्तियाज अली की वापस आउंगा में तगड़ा क्लैश देखने के लिए मिलेगा।

मैं वापस आऊंगा में दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह हैं। इससे पहले है जवानी तो इश्क होना है की टक्कर मैं वापस आऊंगा से होनी थी। लेकिन वरुण धवन स्टारर इस फिल्म को प्री-पोन कर दिया गया और ये फिल्म अब 22 मई को रिलीज होगी।

मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे की जोड़ी

बात करें विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म की तो इसमें फिल्ममेकर और एक्टर मिमोह चक्रवर्ती हॉन्टेड 3डी (2011) के बाद फिर से साथ आ रहे हैं। इस बार उनके साथ चेतना पांडे लीड रोल में हैं। साथ ही, हॉन्टेड की तरह उनका आने वाला कोलेबोरेशन भी 3ऊ वर्जन में रिलीज होगा।

फिल्म का टीजर सितंबर में रिलीज हुआ था, जो आॅडियंस को पसंद नहीं आया। आॅडियंस के फीडबैक को देखते हुए विक्रम भट्ट ने फिल्म के कुछ हिस्सों को फिर से शूट करने का फैसला किया और इसलिए 12 दिनों की शूटिंग हुई।

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