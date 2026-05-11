Vijay Trisha Relationship Rumors: 10 मई को सुपरस्टार थलपति विजय के आधिकारिक तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, पूरे तमिलनाडु में उनकी राजनीतिक जीत का जश्न जारी है। जहाँ एक तरफ भव्य शपथ ग्रहण समारोह अपनी ऐतिहासिक राजनीतिक अहमियत की वजह से सुर्खियों में रहा, वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री तृषा कृष्णन की भावुक मौजूदगी और सोशल मीडिया पर की गई एक रहस्यमयी पोस्ट ने ऑनलाइन खूब हलचल मचा दी।

सालों से, विजय और तृषा के करीबी रिश्ते की अफवाहें फैंस के बीच चर्चा का एक गर्म विषय बनी हुई हैं। हालाँकि दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर किसी भी रोमांटिक रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके बीच के जुड़ाव ने अक्सर सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में अटकलों को हवा दी है।

तृषा की रहस्यमयी पोस्ट हुई वायरल

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विजय के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक एक दिन बाद, तृषा कृष्णन ने सोशल मीडिया पर एक शानदार फोटोशूट शेयर किया, जिसमें उन्होंने वही साड़ी पहनी हुई थी जो उन्होंने उस ऐतिहासिक मौके पर पहनी थी। इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ, अभिनेत्री ने एक कैप्शन भी लिखा जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया: “प्यार की आवाज़ हमेशा ज़्यादा बुलंद होती है।”

यह बयान तेज़ी से वायरल हो गया, और फैंस ने इसे विजय से जुड़ा एक सूक्ष्म संदेश माना। जहाँ कई यूज़र्स ने तृषा के शालीन अंदाज़ की तारीफ़ की, वहीं दूसरों ने कमेंट सेक्शन में उनके रिश्ते से जुड़ी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी।

एक यूज़र ने कमेंट किया, “यह सिर्फ़ प्यार नहीं है, यह एक अफ़ेयर है।” दूसरे ने लिखा, “कृपया अब अपने रिश्ते की स्थिति का खुलासा करें।” कई फैंस ने अभिनेत्री से यह भी गुज़ारिश की कि वे विजय के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करें।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तृषा हुईं भावुक

समारोह का सबसे भावुक पल तब आया जब चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखते समय तृषा को अपने आँसू रोकते हुए देखा गया।

इस कार्यक्रम के वीडियो तेज़ी से ऑनलाइन सामने आए, जिनमें अभिनेत्री को भावुक होकर मुस्कुराते हुए और अपनी आँखों से आँसू पोंछते हुए देखा जा सकता है, जबकि विजय राजनीतिक नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों और हज़ारों समर्थकों के सामने खड़े होकर पद की शपथ ले रहे थे।

यह पल तुरंत वायरल हो गया, और फैंस ने गौर किया कि विजय के जीवन के सबसे बड़े मील के पत्थरों में से एक इस मौके पर तृषा कितनी ज़्यादा भावुक नज़र आ रही थीं।

विजय और तृषा के बीच है लंबे समय का पेशेवर रिश्ता

थलपति विजय और तृषा कृष्णन के बीच कई सालों से एक मज़बूत पेशेवर और निजी दोस्ती रही है। इस जोड़ी ने कई ब्लॉकबस्टर तमिल फ़िल्मों में साथ काम किया है और वे दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बने हुए हैं। पर्दे पर और पर्दे के बाहर, दोनों सितारों की केमिस्ट्री ने अक्सर उनके रिश्ते की अफवाहों को हवा दी है, हालांकि दोनों सितारों ने इन अटकलों पर लगातार चुप्पी साध रखी है।

प्रशंसक उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाते रहते हैं

शपथ ग्रहण समारोह में तृषा की भावुक प्रतिक्रिया और उनकी हालिया रहस्यमयी पोस्ट ने विजय के साथ उनके संबंधों को लेकर चर्चाओं को एक बार फिर तेज कर दिया है। जहां प्रशंसक उनके बीच संभावित रोमांस की अटकलें लगाते रहते हैं, वहीं विजय और तृषा दोनों ने ही इन अफवाहों पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल, सोशल मीडिया विजय की राजनीतिक उपलब्धि का जश्न मनाने और तृषा के भावुक संदेश को समझने के बीच बंटा हुआ है।