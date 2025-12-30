Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna: फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

उदयपुर में 26 फरवरी को कपल लेगा सात फेरे, हैदराबाद में होगी रिसेप्शन पार्टी

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna, (आज समाज), मुंबई: लंबे समय से साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की डेटिंग, सगाई की खबरें सुर्खियों में रही हैं। नई रिपोर्ट्स के माने तो अब रश्मिका और विजय 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में सात फेरे लेने जा रहे हैं। इस दौरान दोनों की फैमिली और करीबी दोस्त मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस प्राइवेट शादी के लिए तैयारियां चल रही हैं।

शादी के बाद कपल हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों के लिए एक अलग रिसेप्शन आयोजित कर सकता है। इससे पहले खबरें आई थीं कि 3 अक्टूबर को हैदराबाद में विजय और रश्मिका की सगाई हुई थी, जो कि एक निजी समारोह था। इसमें भी सिर्फ परिवार के करीबी सदस्य ही मौजूद थे। हालांकि, रश्मिका-विजय में से किसी ने भी सगाई या शादी की डेट को लेकर कोई आॅफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है।

एक्ट्रेस ने शादी की अफवाहों की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया

वहीं, हाल ही में रश्मिका मंदाना द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए एक इंटरव्यू में अपने निजी जीवन को लेकर चल रही अटकलों पर बात की थी। एक्ट्रेस ने शादी की अफवाहों की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। एक्ट्रेस ने कहा था, मैं शादी कंफर्म या खारिज नहीं करना चाहूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि जब इस बारे में बात करने का समय आएगा, तब हम बात करेंगे।

दोनों की आॅन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी सफल रही

बता दें कि दोनों की आॅन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी सफल रही है। दोनों साथ में गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में काम कर चुके हैं, जिसमें उनकी जोड़ी को काफी प्यार मिला है। विजय को आखिरी बार गौतम तिन्नानुरी की डायरेक्शन में बनी फिल्म किंगडम में देखा गया था। वहीं, रश्मिका आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म थामा, सलमान के साथ सिकंदर और तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड में नजर आई थीं।