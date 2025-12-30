2026 में Royal Style में शादी करेंगे Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna: साउथ सिनेमा के फैंस के लिए एक बड़ी और रोमांचक खबर आ रही है! विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, जो लंबे समय से अपने कथित रिश्ते को लेकर सुर्खियों में हैं, अब फिर से खबरों में हैं — लेकिन इस बार शादी की खबरों को लेकर। मज़बूत मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह प्यारा जोड़ा कथित तौर पर 2026 में शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और अपने नए साल की शुरुआत प्यार, जश्न और ज़िंदगी भर के वादे के साथ करेंगे।

शादी की तारीख और जगह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका 26 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर शादी कर सकते हैं। उम्मीद है कि शादी राजस्थान के उदयपुर में एक शानदार शाही हेरिटेज पैलेस में होगी। सिर्फ शादी का दिन ही नहीं — बल्कि शादी से पहले के जश्न भी कथित तौर पर पूरी शाही शानो-शौकत के साथ मनाए जाएंगे, जो एक परी कथा जैसे जश्न का एहसास दिलाएगा।

शाही लेकिन प्राइवेट सेरेमनी

रिपोर्ट्स के अनुसार, कपल ने उदयपुर में एक मशहूर हेरिटेज प्रॉपर्टी पहले ही फाइनल कर ली है। हालांकि शादी शानदार और शाही होगी, फिर भी यह प्राइवेट और निजी रहेगी। उम्मीद है कि सेरेमनी में सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य और कुछ खास रिश्तेदार ही शामिल होंगे।

अपनी सगाई की तरह, जो कथित तौर पर निजी तौर पर हुई थी, विजय और रश्मिका अपनी शादी को भी निजी और मीडिया की भीड़ से दूर रखना चाहते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि कपल बाद में इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए ग्रैंड रिसेप्शन देने की योजना बना रहा है या नहीं।

लव स्टोरी की अफवाहें और सगाई की खबरें

विजय और रश्मिका सालों से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और डेटिंग की अफवाहें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अक्टूबर 2025 में, उनकी सगाई की खबरों ने काफी ध्यान खींचा था, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने सिर्फ करीबी लोगों की मौजूदगी में एक निजी सेरेमनी में अंगूठियां बदलीं। हालांकि, न तो विजय और न ही रश्मिका ने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी कन्फर्म किया है — न तो अपने रिश्ते के बारे में, न सगाई के बारे में और न ही शादी के बारे में।

फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं

इस बीच, सोशल मीडिया पर उत्साह छाया हुआ है। फैंस बेसब्री से अपने पसंदीदा जोड़े को दूल्हा-दुल्हन के रूप में देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। चर्चाएं, फैन एडिट्स और शादी का उत्साह पहले ही इंटरनेट पर छा गया है।

अब सभी की निगाहें कपल पर हैं कि वे कब आधिकारिक तौर पर इस खुशखबरी की पुष्टि करते हैं। तब तक, फैंस उत्साह और प्यार के साथ इंतज़ार कर रहे हैं।