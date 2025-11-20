Amritsar Crime News : अमृतसर में पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी ढेर

पाकिस्तान स्थित आईएसआई और विदेशी गैंगस्टर से थे आरोपी के संबंध

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर एंटी गैंगस्टर आॅपरेशन सेल की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे शातिर अपराधी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया जिसके पाकिस्तानी आईएसआई और विदेशी गैंगस्टर के साथ संपर्क थे। मारा गया आरोपी पुलिस का वांटेड था और उसकी काफी समय से तलाश थी। इसी मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का एक साथ बचकर भागने में सफल रहा जिसकी तलाश जारी है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जीपीएस भुल्लर ने बताया कि एंटी-गैंगस्टर आॅपरेशन सेल को सूचना मिली कि एक कुख्यात अपराधी और उसका साथी, जिनके पाकिस्तान स्थित आईएसआई और विदेशी गैंगस्टरों से संबंध हैं, हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं और लक्षित हत्या की योजना बना रहे हैं। इसपर पुलिस ने नाका स्थापित किया और आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच करनी शुरू कर दी।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

कुछ देर बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर आए। जब पुलिस टीम ने उन्हें रोका, तो उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने पुलिस पर गोलियां चला दीं। पुलिस ने हवा में गोलियां चलाईं और उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इसके बावजूद, उन्होंने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिस वाहन को टक्कर लगी।

पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। आरोपी को गोली लगी। पुलिस उसे अस्पताल ले गई। उसकी पहचान हरजिंदर हैरी के रूप में हुई। वह एक कुख्यात अपराधी है, जो अक्सर जेल जाता रहता है। वह 7 नवंबर को जेल से लौटा और वहां उसने विदेशी गैंगस्टरों और आईएसआई के साथ संबंध थे।

कपूरथला में 9 पिस्तौल सहित तीन काबू

कपूरथला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जग्गा फुकीवाल फिरौती गिरोह के तीन बदमाशों को नौ देसी पिस्तौलों और जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमनदीप उर्फ अमन निवासी ताशपुर, सुल्तानपुर लोधी, हरजीत सिंह उर्फ जीता निवासी खानपुर ढड्डा, नकोदर, (जालंधर) और लवप्रीत उर्फ बाबा निवासी मोहल्ला बगीची, जमशेर, (जालंधर) के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Breaking News : विदेशों में बैठे गैंगस्टर पंजाब की जेलों में बंद अपराधियों को बना रहे टारगेट