Vice Presidential Poll Live: मतदान शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला पहला वोट

शाम पांच बजे तक डाले जाएंगे वोट, सुरक्षा कड़ी

मतगणना के बाद आज ही घोषित होगा परिणाम

Vice Presidential Election Update, (आज समाज), नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू गया होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला है। शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान संपन्न होने के बाद आज ही मतपत्रों की काउंटिंग होगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आज ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। चयनित होने वाले देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे।

धनखड़ ने अचानक दे दिया था पद से इस्तीफा

जगदीप धनखड़ (74 ) ने गत 21 जुलाई की रात को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से पद खाली है। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल 68 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) को अपना प्रत्याशी बनाया है।

781 सदस्य यानी सांसद करेंगे मतदान

संसद में कुल 781 सदस्य यानी सांसद मतदान करेंगे। मतपत्रों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी और इसके बाद नतीजें घोषित किए जाएंगे।

शिअद, बीजद व बीआरएस का वोट से इनकार

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) के साथ ही शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और केसीआर की पार्टी बीआरएस ने मतदान न करने का निर्णय लिया है। तीनों दलों किसी भी गठबंधन का समर्थन से इनकार किया है। बता दें कि शिअद का लोकसभा इकलौता सांसद है। और पार्टी ने पंजाब में भारी बारिश व बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार किया है। वहीं बीजद के 7 और बीआरएस के राज्यसभा में चार सांसद हैं।

