Vice Presidential Election: आज 10 बजे से शाम पांच बजे तक होगी वोटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डालेंगे पहला वोट

Vice-President Elections Update, (आज समाज), नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होना है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। गौरतलब है कि गत 21 जुलाई की रात को 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से पद खाली है। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।

आज ही होगी वोटों की गिनती व परिणाम घोषित

चुनाव के दिन 9 सितंबर यानी आज ही मतपत्रों की गिनती होगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यानी आज ही देश को अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। बता दें कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) अपना प्रत्याशी बनाया है और एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। जस्टिस रेड्डी आंध्रप्रदेश के रहने वाले हैं और और राधाकृष्णन तमिलनाडु निवासी हैं।

788 सांसद बनाते हैं निर्वाचक मंडल

बता दें कि कुल 788 सांसद निर्वाचक मंडल बनाते हैं और 233 निर्वाचित राज्यसभा सांसद, 12 मनोनीत राज्यसभा सांसद और 543 लोकसभा सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं। हालांकि वोटरों की सही संख्या वोटिंग के समय दोनों सदनों की मौजूदा संख्या पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव में पहला वोट डालेंगे, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राम मोहन नायडू और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को चुनाव एजेंट नियुक्त किया गया है।

बीजेपी की वर्कशॉप में सांसदों को दी गई है ट्रेनिंग

उपराष्ट्रपति चुनाव से दो दिन पहले बीजेपी ने नई दिल्ली में संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों के लिए 7 और 8 सितंबर को कार्यशाला (ट्रेनिंग सेशन ) का आयोजन किया। इसमें सांसदों को 100 प्रतिशत वोटिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई। उन्हें चुनाव अधिकारी द्वारा दिया गया पेन इस्तेमाल करने, बैलट पेपर पर सही निशान लगाने और बैलट पेपर को सही मोड़कर बॉक्स में डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि मत अमान्य न हों। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम कार्यकर्ता की तरह अंतिम पंक्ति में बैठे थे।

जीएसटी सुधारों के लिए मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित

कार्यशाला में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के लिए मोदी को धन्यवाद देने का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। ट्रेनिंग सेशन के दूसरे दिन समापन के मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सासंदों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने एनडीए यानी बीजेपी व उसके सहयोगी दलों के सांसदों से कहा, सांसद अपने क्षेत्र में स्वदेशी मेले आयोजित करें। पीएम ने कहा, दुकान पर लिखा हो, गर्व से कहो यह स्वदेशी है। बता दें केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों के निर्णय से लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी सुधार नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होने हैं।

