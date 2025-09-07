Vice Presidential Election: बीजेपी की कार्यशाला में आम कार्यकर्ता की तरह सबसे पीछे की सीट पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

संसद परिसर में आयोजित की गई दो दिवसीय कार्यशाला

एनडीए सांसदों को इलेक्शन के संदर्भ में दी गई जानकारी

Vice Presidential Election Update, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों को फाइनल करने में जुटी है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला दो दिन चलेगी और इसमें कई सत्रों का आयोजन होगा। पहले दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला में आम व्यक्ति की तरह मौजूद रहे। वह सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे।

वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संदर्भ में दी गई जानकारी

दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान बीजेपी के इतिहास व विकास पर चर्चा के साथ सांसदों के लिए कार्यकुशलता बढ़ाने के तौर-तरीकों पर बातचीत होगी। पहले दिन आज एनडीए सांसदों को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संदर्भ में जानकारी दी गई।

एमपी रवि किशन ने एक्स पर शेयर की प्रधानमंत्री की तस्वीर

गोरखपुर से बीजेपी एमपी रवि किशन ने ‘एक्स’ पर प्रधानमंत्री की एक तस्वीर साझा की, जिसमें पीएम मोदी सबसे लास्ट लाइन में में बैठे दिख रहे हैं। रवि किशन ने पीएम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री एनडीए सांसदों की कार्यशाला में लास्ट लाइन में बैठे। उन्होंने यह भी लिखा कि यही बीजेपी की पावर है। यहां संगठन में हर कोई कार्यकर्ता है।

जीएसटी सुधारों पीएम का जताया आभार

सांसदों ने बीजेपी की कार्यशाला में जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी का अभिवादन कर उन्हें सम्मानित किया। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी रिफॉर्म्स से जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद एनडीए सांसदों ने इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। बता दें केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों के निर्णय से लोगों पर टैक्स का बोझ घटेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। एनडीए यानी बीजेपी व उसके सहयोगियों को उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से उन्हें बिहार चुनावों में बढ़त मिलेगी। नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं।

