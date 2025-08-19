Vice Presidential election 2025 : विपक्ष ने दिखाई एकजुटता, उपराष्ट्रपति पद के लिए उतारे सुदर्शन रेड्डी

Vice Presidential Election 2025 (आज समाज), नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह घोषणा मंगलवार (19 अगस्त, 2025) को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की।

फैसले पर सभी विपक्षी दल एकजुट

चुनाव को “वैचारिक लड़ाई” बताते हुए, खड़गे ने कहा, “इस फैसले पर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं, और इसीलिए हमने जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना संयुक्त उम्मीदवार चुना है।” रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

अंतिम तिथि 21 अगस्त

दूसरी ओर, एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और आरएसएस से लंबे समय से जुड़े वरिष्ठ नेता सी.पी. राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आम सहमति बनाने के लिए खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं से संपर्क किया था।

पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है।