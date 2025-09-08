Vice President Polls: देश का उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? जानें क्यों नहीं चलता इसमें ईवीएम

Vice President Polls, आज समाज, नई दिल्ली: भारत में जब भी चुनाव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर हमेशा सबकी नज़र रहती है। ये मशीनें लोकसभा और विधानसभा चुनावों की रीढ़ होती हैं, जहाँ लाखों मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए एक बटन दबाते हैं।

लेकिन सभी चुनाव ईवीएम पर निर्भर नहीं होते। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव इसके प्रमुख उदाहरण हैं जहाँ अभी भी मतपत्रों का ही चलन है। देश कल अपने नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला है, इसलिए यहाँ मतदान प्रक्रिया, ईवीएम का इस्तेमाल न करने के कारणों और मतगणना की प्रक्रिया पर एक विस्तृत नज़र डाली गई है।

ईवीएम वास्तव में क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोकसभा और विधानसभा जैसे प्रत्यक्ष चुनावों के लिए डिज़ाइन की गई है। मतदाता बस अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने एक बटन दबाते हैं, और मशीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों की गिनती करती है। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। लेकिन यह सरल प्रणाली उपराष्ट्रपति चुनाव में काम नहीं करती।

उपराष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं होता?

लोकसभा या विधानसभा चुनावों के विपरीत, उपराष्ट्रपति चुनाव में एक अलग मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। केवल संसद सदस्य ही मतदान करते हैं—राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों।

इसमें एक पेच यह है: सांसद केवल एक ही वोट नहीं डालते। इसके बजाय, उन्हें मतपत्र पर उम्मीदवारों को वरीयता क्रम (1, 2, 3, आदि) में क्रमबद्ध करना होता है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अधिमान्य मतदान प्रणाली का हिस्सा है।

ईवीएम, अपने वर्तमान स्वरूप में, ऐसी क्रमबद्ध वरीयताओं को दर्ज करने या गणना करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। चुनाव अधिकारी बताते हैं कि यहाँ ईवीएम का उपयोग करने के लिए एक पूरी तरह से अलग तकनीक की आवश्यकता होगी। इसलिए, मतपत्र ही एकमात्र विकल्प है।

उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन मतदान कर सकता है?

कुल 788 सांसद निर्वाचक मंडल बनाते हैं:

233 निर्वाचित राज्यसभा सांसद

12 मनोनीत राज्यसभा सांसद

543 लोकसभा सांसद

हालाँकि, मतदाताओं की वास्तविक संख्या मतदान के समय दोनों सदनों की वर्तमान संख्या पर निर्भर करती है।

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 66

संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया निर्धारित करता है। मतदान एकल संक्रमणीय मत (एसटीवी) प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी पहली वरीयता “1”, दूसरी वरीयता “2” इत्यादि अंकित करता है।

मतगणना पहली वरीयता वाले मतों से शुरू होती है। यदि कोई भी उम्मीदवार आवश्यक कोटा पूरा नहीं करता है, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। बाहर किए गए उम्मीदवार के मतपत्र उन पर अंकित अगले पसंदीदा उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।

यह निष्कासन-और-स्थानांतरण प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं कर लेता और निर्वाचित घोषित नहीं कर दिया जाता। महत्वपूर्ण बात यह है कि सांसदों को चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए एक विशेष पेन से रोमन अंकों (I, II, III, आदि) का उपयोग करके अपनी प्राथमिकताएँ अंकित करनी होंगी।

यह प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है

यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि विजयी उपराष्ट्रपति को सांसदों का व्यापक समर्थन प्राप्त हो, न कि केवल साधारण बहुमत। यह हारने वाले उम्मीदवारों की प्राथमिकताएँ अभी भी दौड़ में शामिल अन्य उम्मीदवारों को स्थानांतरित करके वोटों की बर्बादी को भी रोकता है।

कल का बड़ा मुकाबला

21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो गया था, जिसके कारण मध्यावधि चुनाव हुए। 9 सितंबर, 2025 को देश को अपना नया उपराष्ट्रपति मिलेगा।

यह मुकाबला सीधा मुकाबला है:

सी. पी. राधाकृष्णन (एनडीए उम्मीदवार)

बी. सुदर्शन रेड्डी (विपक्षी उम्मीदवार)

कल शाम तक, मतपत्रों की गिनती हो जाएगी और भारत के अगले उपराष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी।