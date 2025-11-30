Vice President Visit Kurukshetra: आज कुरुक्षेत्र आएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

एनआईटी के 20वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत, स्टूडेंट्स को देंगे डिग्रियां

Vice President Visit Kurukshetra, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र आएंगे। वह यहां पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा गवर्नर प्रो. असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल भी शामिल होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति 1494 स्टूडेंट्स को बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमएमसी और पीएचडी डिग्री वितरित करेंगे।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के देवस्थानम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे मां वैष्णो देवी, कामाख्या देवी, अयोध्या राम मंदिर, शक्तिपीठों, ज्योतिलिंर्गों और प्रयागराज जैसे पवित्र केंद्रों से पुरोहितों और प्रतिनिधियों मौजूद रहेंगे।

36 स्टूडेंट्स को मिलेगा गोल्ड मेडल

संस्थान के डायरेक्टर प्रो. बीवी रमाना रेड्डी ने बताया कि समारोह में 36 स्टूडेंट्स को गोल्ड दिया जाएगा। हाल ही में एनआईटी के एक स्टूडेंट को 1.25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का पैकेज कंपनी से मिला है। उपराष्ट्रपति सुबह करीब 10 बजे कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे।