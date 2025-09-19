Chandigarh Breaking News : वेरका ने दूध व अन्य उत्पादों के दाम घटाए

मुख्यमंत्री द्वारा वेरका के दूध और अन्य उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती का किया ऐलान

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आम जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वेरका के दूध और अन्य उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेरका, जो पंजाब की किसान सहकारी संस्था मिल्कफेड का एक भरोसेमंद ब्रांड है, ने अपने दूध और दुग्ध उत्पादों की लोकप्रिय श्रेणी की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय लिया है।

22 सिंतबर से लागू होंगी नई कीमतें

उन्होंने बताया कि संशोधित कीमतें 22 सितंबर 2025 की सुबह से लागू होंगी। उन्होंने कहा कि ये कीमतें भारत सरकार के जीएसटी 2.0 सुधारों के अनुरूप होंगी, जिसके तहत आवश्यक डेयरी उत्पादों पर करों में कमी की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे कदम राज्य के सहकारी मॉडल को और मजबूत करेंगे और पंजाब के लोगों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे।

इतने सस्ते होंगे वेरका के उत्पाद

नई कीमतों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को वेरका घी 30 से 35 रुपये प्रति लीटर/किलोग्राम सस्ता मिलेगा। उन्होंने बताया कि टेबल बटर की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम, अनसाल्टेड बटर की कीमत 35 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रोसेस्ड पनीर की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम और यूएचटी दूध (स्टैंडर्ड, टोंड और डबल टोंड) की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर घटाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आइसक्रीम (गैलन, ब्रिक और टब) जैसे अन्य उत्पादों की कीमतों में भी 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है और पनीर की कीमत भी 15 रुपये प्रति किलोग्राम घटाई गई है।

कीमतों में कमी का जनता को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि कीमतों में की गई इस कमी से जनता को कई लाभ मिलेंगे, उत्पादों तक पहुँच बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की मांग व बिक्री में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से कर वसूली में भी इजाफा होगा जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी और साथ ही विकास, गुणवत्ता के मानकों और अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह संशोधन महंगाई से प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी राहत प्रदान करेगा और संगठित डेयरी उत्पादों की मांग में वृद्धि करेगा, जिससे उपभोक्ताओं की भलाई और किसानों की खुशहाली सुनिश्चित होगी।

