Wedding Muhurat: मकर राशि में शुक्र का उदय, जानिए कब से और कितने दिन रहेगी विवाह की धूम

Wedding Muhurat, (आज समाज), नई दिल्ली: अगर आप भी अपने घर में मांगलिक कार्यों की योजना बना रहे थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 फरवरी 2026 को शुक्र देव मकर राशि में उदित हो चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, वैभव और विवाह का कारक माना जाता है। उनके उदय होने के साथ ही शादियों और अन्य शुभ कार्यों पर लगा ब्रेक अब हट गया है। आइए जानते हैं साल 2026 में कब से कब तक शादी की धूम रहने वाली है।

9 महीनों तक रहेगी विवाह की धूम

ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र देव 1 फरवरी 2026 को शाम करीब 6:30 बजे उदित हुए हैं। राहत की बात यह है कि शुक्र अब 12 अक्टूबर 2026 तक उदित अवस्था में ही रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अगले 9 महीनों तक देश भर में शादियों, सगाई और गृह प्रवेश जैसे कार्यों की भारी धूम रहने वाली है।

वैलेंटाइन डे पर बन रहा है महासंयोग

इस साल फरवरी का महीना बेहद खास होने वाला है। विशेष रूप से 14 फरवरी 2026 (शनिवार) यानी वैलेंटाइन डे के दिन शुक्र मकर राशि में प्रत्यक्ष रहेंगे। ज्योतिषियों का मानना है कि इस दिन विवाह करना या प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना बहुत शुभ रहेगा। यह संयोग दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए श्रेष्ठ माना जा रहा है।

रुके हुए मांगलिक कार्य होंगे शुरू

सगाई और रोका समारोह

मुंडन संस्कार

गृह प्रवेश और नई संपत्ति की खरीदारी

उपनयन संस्कार (जनेऊ)

मकर राशि वालों की चमकेगी किस्मत

चूंकि शुक्र का उदय मकर राशि में ही हुआ है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

दांपत्य जीवन: पति-पत्नी के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी।

साल के मध्य में भी हैं बड़े मुहूर्त

फरवरी के अलावा, साल 2026 के मध्य में भी विवाह के कई बड़े अवसर आएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादियों के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के सातवें भाव में उच्च के होंगे, जो विवाह की सफलता के लिए एक राजयोग जैसा फल देंगे।