Navpancham Rajyog: शुक्र और गुरु कल बनाएंगे नवपंचम राजयोग

इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Navpancham Rajyog, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल का सीधा असर व्यक्ति के जीवन, करियर, धन और भाग्य पर पड़ता है। 6 फरवरी 2026 को आकाश में एक बेहद शुभ और शक्तिशाली योग बनने जा रहा है। इस दिन धन और वैभव के कारक ग्रह शुक्र और देवगुरु बृहस्पति के बीच नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा।

ज्योतिष में इस योग को बेहद फलदायी और शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इस योग के प्रभाव से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह राजयोग इतना शक्तिशाली माना जाता है कि इसे कई राशियों के लिए बंद किस्मत के ताले खोलने वाला और गोल्डन टाइम की शुरूआत माना जा रहा है।

क्या होता है नवपंचम राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दो शुभ ग्रह एक-दूसरे से पंचम (5वें) और नवम (9वें) भाव में स्थित होते हैं, तब नवपंचम राजयोग बनता है। पंचम भाव बुद्धि, संतान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है, जबकि नवम भाव भाग्य, धर्म और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यह योग व्यक्ति के जीवन में उन्नति, धन लाभ और भाग्य वृद्धि के संकेत देता है।

कैसे बनेगा यह राजयोग?

ज्योतिष गणना के मुताबिक 6 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह मकर राशि से निकलकर शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मिथुन राशि में स्थित हैं। कुंभ राशि में स्थित शुक्र और मिथुन राशि में स्थित गुरु के बीच त्रिकोण संबंध (120 डिग्री) बनेगा, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा। यह योग कई लोगों के लिए सफलता और तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है।

इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी!

मेष: अचानक धन लाभ हो सकता है। कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल होने और निवेश से मोटा मुनाफा मिलने के योग हैं।

अचानक धन लाभ हो सकता है। कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल होने और निवेश से मोटा मुनाफा मिलने के योग हैं। मिथुन: बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी। खासकर छात्रों के लिए यह समय वरदान जैसा है, परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी। खासकर छात्रों के लिए यह समय वरदान जैसा है, परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सिंह: समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे।

समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। तुला: पुराने दोस्तों या संपर्कों से लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी।

पुराने दोस्तों या संपर्कों से लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। कुंभ: चूंकि शुक्र आपकी ही राशि में आ रहे हैं, इसलिए करियर में नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे।

शुभ फल पाने के लिए क्या करें?

ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें और गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। यह समय नई शुरूआत और बड़े निवेश के लिए सबसे शुभ माना जाता है।