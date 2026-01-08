Delcy Rodriguez: वेनेजुएला की अंतरिम उपराष्ट्रपति ने खोली अमेरिका की पोल, कहा- यह हमेशा से तेल का मामला था

कहा- नशीले पदार्थों की तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े अमेरिकी आरोप झूठे
Delcy Rodriguez, (आज समाज) नई दिल्ली: वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े अमेरिकी आरोप झूठे हैं और बाहरी दबाव के पीछे असली वजह ऊर्जा का लालच है। सरकारी टेलीविजन वीटीवी पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान बोलते हुए रोड्रिगेज ने कहा, आप सब जानते हैं कि उत्तर की एनर्जी की लालच हमारे देश के संसाधनों को चाहती है।

ड्रग ट्रैफिकिंग, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बारे में सारी झूठी बातें सिर्फ बहाने थे। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एनर्जी संबंधों पर बात करते हुए रोड्रिगेज ने कहा कि देश ऐसे एनर्जी संबंधों के लिए तैयार है जिससे सभी पक्षों को फायदा हो, जहां सहयोग को एक कमर्शियल एग्रीमेंट में साफ तौर पर परिभाषित किया गया हो। हालांकि, उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई दरार को भी माना।

मतभेद भुलाकर साथ मिलकर काम करने की अपील

उन्होंने नेशनल असेंबली के नेताओं के साथ मीटिंग के दौरान कहा, हमारे रिश्तों पर ऐसा दाग लगा है जो हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं लगा। उन्होंने आगे एक आने वाले बिल की घोषणा की जिसका मकसद स्थिरता सुनिश्चित करना है और सभी राजनीतिक ताकतों से अंदरूनी मतभेदों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।

चरमपंथी या फासीवादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता

वेनेजुएला की नेता ने कहा, चरमपंथी या फासीवादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे इस गणतंत्र के जीवन के लिए बहुत खतरनाक हालात पैदा कर चुके हैं। इसीलिए हमारे पास शांति और राष्ट्रीय सह-अस्तित्व के कार्यक्रम होने चाहिए। उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटे बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला एक नए तेल समझौते से होने वाली कमाई का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका में बने सामान खरीदने के लिए करेगा।