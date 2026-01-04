Venezuela Updates: अमेरिका ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को सौंपी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी

Venezuela Conflict Today Updates, (आज समाज), वाशिंगटन/काराकास: अमेरिका ने वेनेजुएला (Venezuela) के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) को अपने कब्जे में लेने के बाद देश के इस पद की जिम्मेदारी वहां के उपराष्ट्रपति (Vice President) डेल्सी रोड्रिग्ज (Delcy Rodriguez,) को सौंपी है। गौरतलब है कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह वेनेजुएला के कई शहरों में हवाई हमले किए थे और इसके बाद अमेरिकी सेना राष्ट्रपति मादूरो को उनके परिवार सहित पकड़कर ले गई थी। बताया जा रहा है कि मादूरो व उनके परिवार को अमेरिका ले जाया गया है और वे न्यूयॉर्क में हैं।

रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम नेता बनने का आदेश

वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम नेता बनने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रोड्रिग्ज प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा की गारंटी के लिए राष्ट्रपति पद से जुड़े सभी गुणों, कर्तव्यों और शक्तियों को कार्यवाहक क्षमता में संभालें और उनका प्रयोग करें। जजों ने मादुरो को पद से स्थायी रूप से अनुपस्थित घोषित करने से फ़िलहाल परहेज किया है। यह तब हुआ जब मादुरो काराकास में अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सैन्य अड्डे पर पहुंचे।

मादुरो को एफबीआई एजेंटों से घिरा देखा गया

मादुरो को न्यूयॉर्क राज्य की नेशनल गार्ड सुविधा में एक अमेरिकी सरकारी विमान की सीढ़ियों से उतरते समय एफबीआई एजेंटों से घिरा देखा गया। इसके बाद उन्हें धीरे-धीरे टरमैक पर ले जाया गया। वामपंथी नेता को हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क शहर ले जाने की उम्मीद थी, जहां उन पर ड्रग तस्करी के आरोप हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President , Donald Trump) ने देश को अभी के लिए अमेरिकी नियंत्रण में रखने का वादा किया, जबकि वेनेजुएला के अधिकारियों ने विरोध करने की कसम खाई।

मादुरो को उनके एक सेफ हाउस में पकड़ा गया

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक नाटकीय रात भर के ऑपरेशन के तहत, जिसने काराकास के कुछ हिस्सों में बिजली काट दी थी, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने मादुरो को उनके एक सेफ हाउस में या उसके पास से पकड़ लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ मिलकर वेनेजुएला में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार बनाने के लिए काम करेगा, लेकिन वह और शासन के दूसरे नेता अब तक असहयोगी दिखे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने मार-ए-लागो रिज़ॉर्ट में की प्रेस कॉन्फ्रेंस

मादुरो के अमेरिकी हिरासत में होने पर ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिज़ॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी वाला बदलाव नहीं कर लेते, तब तक हम देश चलाएंगे। उन्होंने कहा, हम यह जोखिम नहीं ले सकते कि वेनेजुएला पर कोई ऐसा व्यक्ति कब्ज़ा कर ले जिसके मन में वेनेजुएला के लोगों का हित न हो। यह साफ़ नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला की देखरेख कैसे करने की योजना बना रहे हैं।

मादुरो पर नार्को-टेररिज्म साज़िश सहित कई अमेरिकी आरोप

अमेरिकी सेना का देश पर कोई कंट्रोल नहीं है और मादुरो की सरकार न सिर्फ़ अभी भी सत्ता में है, बल्कि अमेरिका के साथ सहयोग करने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। न्याय विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, मादुरो, जिन पर नार्को-टेररिज्म साज़िश सहित कई अमेरिकी आरोप लगाए गए हैं, मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पहली बार पेश हो सकते हैं। रोड्रिग्ज अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ शनिवार को वेनेजुएला के टेलीविज़न पर दिखाई दीं और उन्होंने मादुरो का अपहरण बताते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने मादुरो को वेनेजुएला का एकमात्र राष्ट्रपति बताया।

मादुरो और उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग

डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा, हम राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। उन्होंने ट्रंप के यह कहने के कुछ घंटे बाद बात की कि उनका प्रशासन उनके संपर्क में था और वह सहयोगी लग रही थीं, और उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास सच में कोई विकल्प नहीं है। वेनेजुएला में, शनिवार को सड़कें ज़्यादातर शांत थीं। सैनिकों ने कुछ हिस्सों में गश्त की और काराकास में मादुरो समर्थक छोटी भीड़ इकट्ठा हुई।

ये भी पढ़ें: America Attack Venezuela: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में 7 धमाके, अमेरिका पर हमलों का आरोप