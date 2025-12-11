US-Venezuela Conflict : वेनेजुएला पर किसी भी समय हो सकते हैं हमले : ट्रंप

अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के पास एक बड़ा तेल टैंकर किया जब्त, दोनों तरफ बड़ा तनाव

US-Venezuela Conflict (आज समाज), वॉशिंगटन : अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। यह संकेट अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप ने देते हुए कहा कि जल्द ही वेनेजुएला पर जमीनी स्तर पर तेज हमले किए जा सकते हैं। दरअसल अब दोनों तरफ काफी ज्यादा तनाव बढ़ चुका है। इसी बीच ट्रंप ने बुधवार को इशारा किया कि और भी कदम आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं, हालांकि उन्होंने विवरण नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन पर हमले जल्द हो सकते हैं, पर स्थान या समय स्पष्ट नहीं किया।

वहीं एक अहम जानकारी साझा करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के तट के पास एक बड़ा तेल टैंकर जब्त किया है। ट्रंप के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा टैंकर है जिसे अमेरिका ने कब्जे में लिया है। यह कदम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेवी ने मिलकर की कार्रवाई

यह कार्रवाई अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने की, जिसमें नेवी का सहयोग भी शामिल था। एक दिन पहले ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर लड़ाकू विमान उड़ाए थे, कहा जा रहा है कि इतने पास से उड़ान हाल के वर्षों में पहली बार हुई है। अमेरिका पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और समुद्री ड्रग-स्मगलिंग नेटवर्क पर कई घातक हमले भी किए हैं। इसी बीच, अमेरिका ने हालिया वार्ता के दौरान तेल कंपनी शेवरॉन को वेनेजुएला में फिर से तेल उत्पादन और निर्यात शुरू करने की अनुमति दी थी। इससे मादुरो सरकार को आर्थिक राहत मिली है।

इधर यूक्रेन में शांति के लिए प्रयास तेज

यूक्रेन में शांति को लेकर दुनिया के बड़े नेता एकजुट हुए हैं। इस कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन कीएर स्टार्मर ने फोन पर अहम बातचीत की है। फ्रांस के एक अधिकारी ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। यह बातचीत यूक्रेन में शांति प्रयासों को लेकर हुई, जिसे इस समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारी के अनुसार, चारों नेताओं ने अमेरिका की अगुवाई में चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया की ताजा स्थिति पर चर्चा की।

