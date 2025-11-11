Vehicle Verification Update : गाड़ी की डिटेल्स चेक करने के लिए mParivahan ऐप सबसे सुरक्षित , देखे विवरण

Vehicle Verification Update(आज समाज) : भारत सरकार का ऑफिशियल परिवहन पोर्टल और मोबाइल ऐप आपको घर बैठे-बैठे, सिर्फ़ अपनी गाड़ी का नंबर डालकर, मिनटों में गाड़ी की पूरी जानकारी देता है। यह अनोखा फ़ीचर न सिर्फ़ इमरजेंसी में आपकी मदद करता है, बल्कि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी की असलियत पक्का करने में भी मदद करता है। mParivahan ऐप डाउनलोड करने, साइन अप करने और गाड़ी की डिटेल्स चेक करने का पूरा, आसान और सबसे सुरक्षित तरीका जानें।

सभी जानकारी mParivahan ऐप पर

अब आपको गाड़ी की जानकारी पाने के लिए RTO ऑफिस या ब्रोकर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। mParivahan एक बहुत भरोसेमंद सरकारी ऐप है जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस डिटेल्स और कई दूसरी ज़रूरी जानकारी एक ही जगह पर देता है।

mParivahan ऐप Google Play Store (Android यूज़र्स) और Apple App Store (iOS यूज़र्स) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आप ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो गाड़ी की पूरी जानकारी mParivahan वेबसाइट (https://vahan.nic.in/) से भी मिल सकती है। यह ऑफिशियल पोर्टल यह पक्का करता है कि आपको जो जानकारी मिले वह सही और असली हो।

गाड़ी की डिटेल्स कैसे करे चेक

गाड़ी की जानकारी पाने के लिए, आपको सबसे पहले mParivahan ऐप पर रजिस्टर करना होगा।

सबसे पहले, mParivahan ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। आप वेबसाइट ttps://vahan.nic.in/ पर भी जा सकते हैं।

आपको अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ऐप में साइन इन करना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद, यूज़र्स को 6-डिजिट का MPIN सेट करना होगा।

इसके बाद, आपको अपना राज्य, पूरा नाम, मोबाइल नंबर, 6-डिजिट का पिन और ईमेल ID डालना होगा।

आखिर में, आपको OTP डालकर अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई करना होगा।

सफल वेरिफिकेशन के बाद, आप गाड़ी का नंबर डालकर तुरंत उस गाड़ी की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं।

इस पोर्टल से, आप गाड़ी के मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन की तारीख, गाड़ी का मॉडल और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जैसी ज़रूरी जानकारी पा सकते हैं।

थर्ड-पार्टी ऐप्स का न करे इस्तेमाल

बाज़ार में RTO Vehicle Information या Vehicle Owner Details जैसे कई थर्ड-पार्टी ऐप्स मौजूद हैं, जो कुछ मामलों में गाड़ी के मालिक का मोबाइल नंबर देने का दावा करते हैं। हम ऐसे थर्ड-पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं।

यूज़र्स को ऐसे ऐप्स अपने रिस्क पर इस्तेमाल करने चाहिए। mParivahan ऐप और वेबसाइट गाड़ी की डिटेल्स एक्सेस करने का सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय तरीका है। आज ही इस अनोखे ऐप को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें और हर समस्या को पूरी तरह से हल करें।

