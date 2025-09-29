Veer sharma Death: चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा और बड़े भाई शौर्य की आग से दर्दनाक मौत, ‘वीर हनुमान’ से मिली थी पहचान

Veer sharma Death: एक दिल दहला देने वाली त्रासदी ने टेलीविजन जगत को हिलाकर रख दिया है। राजस्थान के कोटा में भीषण आग लगने से 10 वर्षीय बाल कलाकार वीर शर्मा और उनके बड़े भाई शौर्य शर्मा की मौत हो गई। दोनों बच्चों की भारी धुएँ के कारण दम घुटने से मौत हो गई, जिससे उनका परिवार और मनोरंजन जगत पूरी तरह से तबाह हो गया।

वीर शर्मा का उभरता करियर

वीर ने टीवी धारावाहिक ‘वीर हनुमान’ में युवा लक्ष्मण की भूमिका से व्यापक पहचान बनाई। उनकी मासूमियत और संवाद अदायगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वह एक आगामी बॉलीवुड फिल्म में सैफ अली खान के बचपन का किरदार भी निभाने वाले थे। हाल ही में, वीर सोनी सब टीवी के ‘श्रीमद् रामायण’ में पुष्कल की मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इतनी कम उम्र में इतने बड़े प्रोजेक्ट हासिल करना उनकी अपार प्रतिभा और उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण है।

यह हादसा कैसे हुआ

रिपोर्टों से पता चलता है कि आग उनके अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर उस समय लगी जब दोनों भाई घर पर अकेले थे। घना धुआँ तेज़ी से फैल गया, जिससे दम घुटने लगा। पड़ोसियों ने फ्लैट से धुआँ निकलता देखा और मदद के लिए दौड़े। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और बच्चों को बेहोश पाया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिशों के बावजूद, डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया।

पारिवारिक पृष्ठभूमि

वीर और शौर्य, अभिनेत्री रीता शर्मा और कोटा के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में संकाय सदस्य जितेंद्र शर्मा के बेटे थे। हादसे के समय, जितेंद्र शहर में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जबकि रीता मुंबई में थीं। बड़ा भाई शौर्य एक मेधावी छात्र था और आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

एक पिता का साहसिक निर्णय

इस अकल्पनीय क्षति के बीच, उनके शोकाकुल पिता ने दोनों बच्चों की आँखें दान करने का साहसिक निर्णय लिया, जिससे दूसरों को दृष्टि का उपहार मिला।
क्रैश कोर्स (2022), क्राइम्स एंड कन्फेशंस (2021) और चाहतें (2025) में अपने काम के लिए मशहूर रीता शर्मा को अब एक अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है जिसने टेलीविजन और फिल्म जगत को सदमे में डाल दिया है।
वीर और शौर्य की असामयिक मृत्यु ने न केवल एक परिवार को उसके बच्चों से वंचित कर दिया है, बल्कि एक उभरते सितारे को भी छीन लिया है जिसने भारतीय टेलीविजन पर अभी-अभी चमकना शुरू किया था।

