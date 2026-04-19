Veer Pahariya की लाइफ में मिस्ट्री गर्ल की एंट्री, Tara Sutaria से ब्रेकअप के बाद दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

Veer Pahariya: बॉलीवुड की गॉसिप मिलें एक बार फिर ज़ोरों पर हैं! खबरों के मुताबिक, तारा सुतारिया से अलग होने के बाद, वीर पहारिया अब आगे बढ़ रहे हैं और वो भी काफी तेज़ी से। लेकिन असली खबर सिर्फ ब्रेकअप नहीं है; बल्कि वो है जो इसके बाद हुआ। हाल ही में वीर को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया, और इस नज़ारे ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।
नया प्यार या बस एक कैज़ुअल आउटिंग?
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एक अब-वायरल वीडियो में, वीर पहारिया एक अनजान महिला के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए, पूरे काले रंग के आउटफिट में बेहद स्टाइलिश लग रहे थे। जैसे ही लड़की ने कैमरे देखे, वह फौरन एक कार में बैठ गई, जबकि वीर वहीं रुके और पैपराज़ी से बड़े आराम से बातचीत की, और अपना जाना-पहचाना कूल अंदाज़ दिखाया।
लेकिन, इंटरनेट पर लोगों के मन में कई सवाल थे। कुछ लोगों ने सोचा, “क्या वीर को फिर से प्यार मिल गया है?” वहीं कुछ लोग इस बात पर कमेंट किए बिना नहीं रह पाए कि ब्रेकअप के बाद लोग कितनी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं।
इन अटकलों के बीच, ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि तथाकथित “मिस्ट्री गर्ल” शायद उतनी भी मिस्ट्री न हो। माना जा रहा है कि वह अफ़िया सैयद हैं, जो फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला की भतीजी हैं। चर्चा है कि दोनों किसी आने वाली फिल्म पर साथ काम कर सकते हैं।
AP ढिल्लों का वो कॉन्सर्ट जिसने अफवाहों को हवा दी
खबरों के मुताबिक, तारा और वीर के रिश्ते में खटास पिछले साल AP ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान शुरू हुई थी। सिंगर के साथ तारा की दोस्ती ने सबका ध्यान खींचा, और भीड़ में से वीर के रिएक्शन फौरन ऑनलाइन मीम का मसाला बन गए। हालांकि तारा ने इन अफवाहों को “झूठी बातें” और “पैसे देकर फैलाई गई PR” बताकर खारिज कर दिया था,
लेकिन तब मामला और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरहान अवत्रामणि ने एक बिना एडिट किया हुआ क्लिप शेयर किया। इस वीडियो में वीर को तारा और AP ढिल्लों दोनों के लिए चीयर करते हुए दिखाया गया था, जिससे ऐसा लगा कि यह विवाद अब खत्म हो गया है। वीर ने तो यह भी लिखा था, “सच की हमेशा जीत होती है।”
अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं
पहले दी गई सफाई के बावजूद, जल्द ही ब्रेकअप की अफवाहें फिर से सामने आ गईं, जिससे फैंस हैरान रह गए। अब भी, कई लोग उनके ब्रेकअप को उस कॉन्सर्ट विवाद से ही जोड़कर देख रहे हैं।
फिलहाल, न तो तारा सुतारिया और न ही वीर पहारिया ने अपने रिश्ते की स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक बयान दिया है। इस बीच, वीर के हालिया कदम ने आग में घी डालने का ही काम किया है, जिससे उनके प्रशंसक इस बात को लेकर कयास लगाते रह गए हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी में असल में चल क्या रहा है।
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