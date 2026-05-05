Vedhika Kumar Bold Statement: इंटीमेट सीन पर खुलकर बोलीं एक्ट्रेस, कहा- लिमिट में हो तो हर सीन करने को तैयार

Vedhika Kumar Bold Statement: भारतीय अभिनेत्री और मॉडल Vedhika Kumar ने फिल्मों में Bold और Intimate Scenes करने को लेकर अपने बेबाक विचारों से एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाने वाली Vedhika ने अपनी पसंद में बहुमुखी और निडर होने की प्रतिष्ठा बनाई है।

Vedhika के लिए कोई ‘No-Kissing’ Rule नहीं

Galatta India के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, अभिनेत्री ने अपनी पेशेवर और निजी सीमाओं के बारे में खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह “No-Kissing” या “No-Intimate Scenes” की नीति का पालन करती हैं, तो Vedhika ने साफ कर दिया कि वह खुद पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगातीं। उन्होंने बताया कि वह Intimate Scenes करने में सहज हैं, बशर्ते उन्हें शालीनता और पेशेवर तरीके से फिल्माया जाए।

“सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए”

Vedhika ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी एकमात्र शर्त ऐसे Scenes का सही निष्पादन और संवेदनशीलता है। उनके अनुसार, यदि कोई Sequence कहानी के लिए ज़रूरी है और उसे एक निश्चित सीमा और सौंदर्यबोध के भीतर फिल्माया जाता है, तो उन्हें उसे करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती।

उनका यह नज़रिया इंडस्ट्री में आ रहे एक बड़े बदलाव को दिखाता है, जहाँ कलाकार कठोर सीमाओं के बजाय कहानी कहने और प्रामाणिकता को प्राथमिकता देते हैं।

Bold Roles के लिए तैयार

अभिनेत्री ने आगे कहा कि यदि किसी फिल्म की कहानी में Bold या Romantic Scenes की सचमुच ज़रूरत है, तो वह उन्हें करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनका यह बयान उनके आत्मविश्वास और अपनी कला की गहरी समझ को दर्शाता है।

On और Off Screen, एक Bold Personality

Vedhika अपनी फिल्मों और सोशल मीडिया, दोनों जगहों पर अपनी Bold और अभिव्यंजक Personality के लिए जानी जाती हैं। वह अपने प्रशंसकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हैं और अक्सर अपने जीवन, स्टाइल और विचारों की झलकियाँ साझा करती हैं—जिसके लिए उन्हें उनके आत्मविश्वास और अपनी अलग पहचान के लिए सराहना मिलती है।

अपने निडर रवैये और अपनी पसंद को लेकर स्पष्टता के साथ, Vedhika एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में सबसे अलग नज़र आती हैं, जो अपने कलात्मक मूल्यों पर कायम रहते हुए सीमाओं को तोड़ने से नहीं डरतीं।