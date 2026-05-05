Varun Dhawan Rickshaw Video: AC कार छोड़ रिक्शे में निकले वरुण धवन, वीडियो पोस्ट कर क्यों किया डिलीट?

Varun Dhawan Rickshaw Video: बॉलीवुड स्टार वरुण धवन ने हाल ही में अपनी लग्ज़री एयर-कंडीशन्ड कार छोड़कर मुंबई की सड़कों पर एक मज़ेदार ऑटो-रिक्शा राइड का मज़ा लेकर सबका ध्यान खींचा। जहाँ फैंस को यह सादगी भरा और अपना सा लगने वाला पल बहुत पसंद आया, वहीं जिस बात ने सबसे ज़्यादा उत्सुकता जगाई, वह था वीडियो पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद उसे इंस्टाग्राम से डिलीट करने का उनका अचानक लिया गया फ़ैसला।

एक ‘वाह’ रिक्शा राइड जो वायरल हो गई

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वरुण, जो इस समय अपनी आने वाली फ़िल्म ‘है जवानी तो इश्क़ होना है’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं, ने खुद का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह राइड का मज़ा ले रहे थे। इस क्लिप के बैकग्राउंड में फ़िल्म का कैची गाना “वाह” बज रहा था, जिससे इसमें एक प्रमोशनल ट्विस्ट भी आ गया था।

पोस्ट के कैप्शन में “रिक्शा राइड एकदम वाह” लिखते हुए, एक्टर ने फैंस को अपने चुलबुले अंदाज़ की एक झलक दिखाई। वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया और फैंस ने उनके ज़मीन से जुड़े अंदाज़ की खूब तारीफ़ की।

लेकिन वीडियो डिलीट क्यों किया गया?

वीडियो लाइव होने के कुछ ही देर बाद, वह रहस्यमय तरीके से उनके इंस्टाग्राम से गायब हो गया, जिससे फैंस हैरान रह गए। हालाँकि वरुण धवन ने आधिकारिक तौर पर इसका कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन अटकलों का बाज़ार गर्म है।

कुछ लोगों का मानना ​​है कि ऐसा कॉपीराइट या प्रमोशनल स्ट्रेटेजी से जुड़ी दिक्कतों की वजह से हो सकता है,

जबकि कुछ का मानना ​​है कि फ़िल्म के कंटेंट से जुड़े स्पॉइलर या ज़्यादा जानकारी लीक होने से बचने के लिए इसे हटाया गया होगा। वीडियो डिलीट होने के बावजूद, फैंस के पेज पर इसे दोबारा अपलोड कर दिया गया है और अब यह सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।

सबकी नज़रें आने वाली फ़िल्म पर

वरुण धवन, डेविड धवन के निर्देशन में बनी फ़िल्म ‘है जवानी तो इश्क़ होना है’ की रिलीज़ की तैयारियों में जुटे हैं। इस फ़िल्म में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी अहम किरदारों में नज़र आएंगी।

शुरुआत में यह फ़िल्म 22 मई 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज़ डेट बदलकर 5 जून 2026 कर दी गई। बताया जा रहा है कि ऐसा किसी दूसरी बड़ी फ़िल्म के साथ बॉक्स ऑफ़िस पर होने वाली टक्कर से बचने के लिए किया गया था।

रिलीज़ डेट में बदलाव क्यों हुआ?

फ़िल्म के मेकर्स ने शुरुआत में ‘टॉक्सिक’ के साथ मुक़ाबले से बचने के लिए रिलीज़ डेट को पहले कर दिया था, लेकिन जब उस फ़िल्म का शेड्यूल बदल गया, तो ‘है जवानी तो इश्क़ होना है’ अपनी पुरानी रिलीज़ डेट पर ही वापस आ गई।

चर्चा अभी भी जारी है

भले ही ओरिजिनल वीडियो अब मौजूद न हो, लेकिन वरुण धवन की रिक्शा राइड को लेकर चर्चा अभी भी ज़ोरों पर है। चाहे यह कोई अचानक आया मज़ेदार पल रहा हो या फिर कोई चालाकी भरा प्रमोशनल दांव, इसने फैंस को बांधे रखने और उन्हें चर्चा में व्यस्त रखने में निश्चित रूप से सफलता हासिल की है।