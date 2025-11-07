Vande Mataram: राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे, पीएम मोदी ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और सिक्का

Vande Mataram Completes 150 Years, (आज समाज), नई दिल्ली: राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के आज 150 वर्ष पूरे हो गए और इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (Indira Gandhi Indoor Stadium) में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

गौरव और एकता का अलख जगाता रहा है ‘वंदे मातरम’

पीएम मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ‘वंदे मातरम’ के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में भी शामिल हुए। ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक यानी एक वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ है। यह इस कालातीत रचना के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और राष्ट्रीय गौरव व एकता का यह हमेशा अलख जगाता रहा है।

