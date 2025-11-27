Vande Bharat Sleeper : वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द होगी शुरू हुआ खुलासा

Indian Railways Sleeper Train, आज समाज : भारत में ट्रेन से सफ़र करना काफ़ी एडवेंचरस है। इंडियन रेलवे लाखों लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है। कुछ साल पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के साथ, इंडियन रेलवे ने रेल सफ़र में एक नए युग की शुरुआत की, और 2026 तक और भी रेल प्रोजेक्ट्स शुरू करने का प्लान है।

वंदे भारत, जो एक चेयर कार ट्रेन है, की तरह, इंडियन रेलवे अब वंदे भारत का स्लीपर वर्शन शुरू करने का टारगेट बना रही है। 2026 तक कई स्लीपर ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, अमृत भारत एक्सप्रेस AC ऑप्शन में भी आएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत ट्रेनें रोज़ाना के यात्रियों के लिए सफ़र को और आरामदायक बनाने के लिए तैयार हैं। भारत के पास जल्द ही अपनी खुद की देसी बुलेट ट्रेन हो सकती है।

यात्राओं को मिलेगी बेहतर सुविधा

इंडियन रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्शन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह ट्रेन, जो पहले सिर्फ़ चेयर कार के तौर पर उपलब्ध थी, अब लंबी दूरी की रात भर की यात्राओं के लिए और भी ज़्यादा सही होने वाली है। 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से, वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी स्पीड और आराम के लिए मशहूर रही है। अब, स्लीपर वर्शन के साथ, यह यात्रियों के लिए लग्ज़री और टेक्नोलॉजी का शानदार मिक्स देती है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले AC कोच का प्रोटोटाइप सामने आ गया है। काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस नाम के इंडो-रशियन कोलेबोरेशन से बनाया गया यह मॉडल मॉडर्न, आकर्षक और पैसेंजर-फ्रेंडली डिज़ाइन वाला है।

इंटीरियर की खास बातें

प्रीमियम फर्स्ट क्लास केबिन

आरामदायक सीटें और स्लीपर बर्थ

पानी की बोतल होल्डर

रीडिंग लाइट और चार्जिंग पॉइंट

ऑटोमैटिक दरवाज़े और एयरक्राफ्ट-स्टाइल इंटीरियर

ट्रेन की स्पीड और फीचर्स

ऑपरेशनल स्पीड: 160 km/h

मैक्सिमम स्पीड: 180 km/h

पैसेंजर कैपेसिटी: लगभग 1,128

सिक्योरिटी फीचर्स

ट्रेन में क्रैश बफ़र और डिफॉर्मेशन ट्यूब शामिल हैं। कोच के बीच आग रोकने वाली दीवारें लगाई गई हैं। पैसेंजर Wi-Fi, मॉडर्न स्लीपर बर्थ और एयरलाइन-स्टाइल इंटीरियर का मज़ा ले सकते हैं।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे।

फर्स्ट AC सेकंड AC (2 टियर) थर्ड AC (3 टियर)

वे अभी इस ट्रेन को बना रहे हैं।

अमृत भारत एक्सप्रेस में AC कोच

अब, पैसेंजर को अमृत भारत एक्सप्रेस में AC कोच मिलेंगे। ट्रेन का तीसरा वर्शन आने वाला है। चेन्नई इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास एयर-कंडीशन्ड (AC) कोच तेज़ी से बनाए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 के लिए कोच कंपोजिशन को मंज़ूरी दे दी है।

इस 22 कोच वाली ट्रेन में छह सेकंड क्लास स्लीपर कोच और छह जनरल कोच होंगे। इसमें एक फर्स्ट-AC, दो सेकंड-AC और छह थर्ड-AC कोच के साथ एक एयर-कंडीशन्ड पेंट्री कार भी होगी। आगे और पीछे दोनों तरफ एक-एक पावर कोच होगा। चेन्नई के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री और रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री को इस बारे में बता दिया गया है।

अमृत भारत ट्रेनें, जो 2023 में लॉन्च होने वाली हैं, उनका मकसद कम और मध्यम आय वाले ग्रुप को सस्ती और अच्छी सर्विस देना है। अमृत भारत ट्रेनों का पहला वर्शन दो इंजन के साथ आता है और इसमें स्लीपर और जनरल-पर्पस कोच हैं।

नए कोच का लेआउट इस तरह होगा:

02 जनरल कोच

04 स्लीपर कोच

06 फर्स्ट AC

01 सेकंड AC

02 थर्ड AC

06 पेंट्री कार

विकलांगों के लिए एक

