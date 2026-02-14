Valentine’s Day: तीसरी सदी के एक रोमन पुजारी से जुड़ी है ‘वैलेंटाइन’ की सबसे मशहूर कहानी

Entertainment Desk, Valentine Day-2026: जब दुनिया आज वैलेंटाइन डे 2026, यानी प्यार और रोमांस का दिन मना रही है, तो हवा में केवल लाल गुलाब की खुशबू ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ है। आज, वैलेंटाइन डे एक ग्लोबल इवेंट बन गया है जो सिर्फ कैंडललाइट डिनर से आगे बढ़कर, हाइपर-पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और प्यार के सभी रूपों — रोमांटिक, प्लेटोनिक और यहां तक कि सेल्फ-लव का जश्न मनाने की ओर बढ़ रहा है।
ये भी पढ़ें : Shehnaaz Gill Film: शहनाज गिल की नई फिल्म का फर्स्ट लुक आया, इस दिन होगी रिलीज
जवान लड़कों के लिए शादी पर पूरी तरह से थी रोक
वैसे तो ‘वैलेंटाइन’ नाम की कई ऐतिहासिक हस्तियां हैं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी तीसरी सदी के एक रोमन पुजारी से जुड़ी है। कहा जाता है कि सम्राट क्लॉडियस-II के राज में, जवान लड़कों के लिए शादी पर पूरी तरह से रोक थी क्योंकि सम्राट का मानना था कि अकेले लड़के बेहतर और ज्यादा फोकस्ड सैनिक बनते हैं।
हुक्म को तोड़कर सीक्रेट शादियां कीं
माना जाता है कि संत वैलेंटाइन ने इस हुक्म को तोड़कर जवान प्रेमियों के लिए सीक्रेट शादियां कीं। उनके ‘गुनाहों’ की वजह से आखिरकार उन्हें जेल हो गई। कहानी कहती है कि 14 फरवरी, 270 AD को फांसी से पहले, उन्होंने जेलर की बेटी, जिससे उनकी दोस्ती हो गई थी, को एक आखिरी नोट भेजा, जिस पर साइन करके लिखा था: ‘आपके वैलेंटाइन की तरफ से।’
14 फरवरी से शुरू होता पक्षियों का मेटिंग सीज़न
मध्य युग में, खासकर इंग्लैंड और फ्रांस में कहा जाता है कि यह एक आम लोक मान्यता थी कि पक्षियों का मेटिंग सीज़न 14 फरवरी से शुरू होता है — इस ‘लवबर्ड’ जुड़ाव को जेफ्री चौसर जैसे कवियों ने पॉपुलर बनाया, जिन्होंने पहली बार इस दिन को अपनी 14वीं सदी की रचनाओं में रोमांटिक कोर्टली लव से जोड़ा था।
ये भी पढ़ें : Valentine’s Day 2026: अपने प्यार को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा दिन है वैलेंटाइन-डे