Valentine Day Special: Google का नया डूडल हुआ लॉन्च, साथ में मिला प्यार भरा खास मैसेज

Valentine Day Special: वैलेंटाइन डे पूरी दुनिया में 14 फरवरी को मनाया जाता है, और इस साल, Google भी इस जश्न में एक खास तरीके से शामिल हुआ है। टेक की बड़ी कंपनी ने अपने सर्च होमपेज पर एक बिल्कुल नया वैलेंटाइन डे डूडल दिखाया है, जो प्यार और साथ की भावना फैला रहा है।

वैलेंटाइन डे पर, कपल्स एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और अपनी फीलिंग्स बताने के लिए गिफ्ट्स देते हैं। 14 फरवरी से पहले का हफ्ता वैलेंटाइन वीक के नाम से मशहूर है, जिसमें लोग रोज़ डे, चॉकलेट डे और टेडी डे जैसे अलग-अलग दिन मनाते हैं, अपने प्रियजनों को गिफ्ट्स देते हैं और अनोखे तरीकों से प्यार दिखाते हैं।

Google के वैलेंटाइन डे डूडल में क्या खास है?

Google के मुताबिक, इस साल का वैलेंटाइन डे डूडल “गिफ्टिंग” की भावना को समर्पित है। डूडल में हाथ से बने तोहफ़े, हाथ से लिखे नोट्स और स्वादिष्ट खाने की चीज़ों को खूबसूरती से दिखाया गया है, जो प्यार जताने के सोच-समझकर और दिल से किए गए तरीकों को दिखाता है।

डूडल के साथ, गूगल ने यूज़र्स के लिए एक प्यार भरा मैसेज भी शेयर किया है। कंपनी ने कहा कि आज का डूडल वैलेंटाइन डे मनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाथ से तोहफ़े बना रहे हैं, किसी खास के लिए दिल से लिखे नोट्स लिख रहे हैं, या अपने प्रियजनों के लिए स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं। यह उन लोगों के साथ जश्न मनाने का दिन है जिनकी हम सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। गूगल ने अपने मैसेज में कहा, “हैप्पी वैलेंटाइन डे।”

गूगल का वैलेंटाइन डूडल कहाँ दिख रहा है?

गूगल का वैलेंटाइन डे डूडल सिर्फ़ एक इलाके तक ही सीमित नहीं है। इसे भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ़िनलैंड, मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, चीन, हांगकांग, वियतनाम, थाईलैंड, उरुग्वे, अर्जेंटीना और कई दूसरे देशों में सर्च होमपेज पर दिखाया जा रहा है।

इस खास डूडल और दिल को छू लेने वाले मैसेज के साथ, गूगल ने एक बार फिर वैलेंटाइन डे में अपनापन और क्रिएटिविटी का टच दिया है, और सभी को याद दिलाया है कि प्यार को सोच-समझकर किए गए कामों और मतलब वाले पलों से सबसे अच्छे तरीके से ज़ाहिर किया जाता है।