Vajpayee Death Anniversary: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया नमन

Tribute To Vajpayee (आज समाज), नई दिल्ली : पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की आज पुण्यतिथि है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके समाधि स्थल ‘सदैव अटल स्मारक’ (Sadaiv Atal Smarak) पर पहुंचकर नमन किया। इनके अलावा अन्य नेताओं ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में अटल जी का निधन हो गया था।

ये गणमान्य भी पहुंचे थे ‘सदैव अटल’

अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करने वाले अन्य गणमान्यों में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। सभी ने ‘सदैव अटल’ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

पीएम ने वाजपेयी के समर्पण को किया याद

पीएम मोदी ने राष्ट्र के प्रति वाजपेयी के समर्पण और सेवा को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण। देश की सर्वांगीण प्रगति के प्रति उनका समर्पण और सेवा भावना सभी को एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहती है।

राष्ट्र वाजपेयी जी के योगदान को सदैव याद रखेगा : राजनाथ

राजनाथ सिंह ने एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के आजीवन प्रयासों को याद किया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मैं अटलजी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वाजपेयी जी ने अपना पूरा जीवन एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के साथ काम किया। राष्ट्र उनके अभूतपूर्व योगदान को सदैव याद रखेगा।

ग्वालियर में 25 दिसंबर, 1924 को हुआ था वाजपेयी का जन्म

अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। दशकों वह बीजेपी का चेहरा रहे और पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक और फिर 19 मार्च, 1998 से 22 मई, 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 16 अगस्त, 2018 को दिल्ली एम्स में उनका देहावसान हुआ था।

