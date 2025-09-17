Vaishno Devi Yatra: 22 दिन बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर बहाल

Vaishno Devi Yatra Update, जम्मू: माता वैष्णो देवी की यात्रा 22 दिन बाद आज फिर शुरू हो गई। जम्मू-कश्मीर के कटरा जिले में स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों में अर्द्धकुवारी के पास बादल फटने के कारण हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन ने 26 अगस्त को यात्रा रोक दी थी। भूस्खलन के कारण कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे।

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मंगलवार रात को दी थी जानकारी

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने मंगलवार रात को ट्वीट करके बताया कि बुधवार को मौसम अनुकूल रहने पर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। बुधवार सुबह, सैकड़ों श्रद्धालु यात्रा के शुरुआती बिंदु, बाणगंगा दर्शनी गेट पर जमा हुए और तीर्थयात्रा फिर से शुरू होने पर खुशी और राहत व्यक्त की। एसएमवीडीएसबी के अधिकारियों ने कहा कि पहाड़ी पर स्थित मंदिर की ओर जाने वाले दोनों मार्गों से सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू हो गई।

जानिए अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को क्या दी सलाह

अधिकारियों ने कहा कि तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैध पहचान पत्र रखें, निर्धारित मार्गों का पालन करें और ग्राउंड स्टाफ के साथ सहयोग करें। साथ ही, पारदर्शिता और ट्रैकिंग के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड (RFID) आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य रहेगी।

तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुमान के अनुसार अब मार्ग को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है, तो आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, खासकर 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान।गौरतलब है कि अगले सप्ताह से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इस दौरान हमेशा मां के दरबार में भारी संख्या में भीड़ होती है। अगले हफ्ते सोमवार यानी 22 सितंबर को पहला नवरात्रा है और इसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तैयारियों में जुटा है।

