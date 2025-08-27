एहतियातन जम्मू संभाग में स्कूल-कॉलेज बंद

PM Modi & Amit Shah On Vaishno Devi Landslide, (आज समाज), जम्मू/श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बीते कुछ दिन से बारिश व बाढ़ लगातार कहर बन रही है। यहां नदियां नाले उफान पर हैं। जम्मू क्षेत्र में बीते कुछ दिन से बादल फटने की घटनाओं ने कहर बरपाया है। एहतियातन जम्मू संभाग में स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने बताया कि लोगों को अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है।

गृह मंत्रालय के आदेश पर बचाव में जुटी कई एजेंसियां

वैष्णो देवी कटरा में अर्धकुंवारी के पास मंगलवार को हुआ भूस्खलन बीते कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश का नतीजा है। इसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित ने भी हालात की जानकारी ली है। भूस्खलन के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ व अन्य केंद्रीय बचाव एजेंसियों ने बड़ा बचाव एंव राहत अभियान शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार एनडीआरएफ की आठ टीमें बचाव के काम में मौके पर जुटी हैं। टीमों के साथ 32 स्पेशल बोट वायु मार्ग से भेजी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय 24 घंटे स्थिति पर नजर रख रहा है।

अर्धकुंवारी के पास हुआ है भीषण लैंडस्लाइड

भारी बारिश के बीच मंगलवार दोपहर के बाद उस समय अर्धकुंवारी के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जब लोग बारिश से बचने के लिए बर्षालय के अंदर खड़े थे। पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से बहता हुआ आया कि लोगों को संभलना ही नहीं मिला। पत्थरों व पेड़ों सहित आया यह मलबा सब कुछ तहस-नहस करता चल गया। पुलिस के अनुसार अब तक हादसे में 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

वैष्णो देवी लैंडस्लाइड व डोडा में 35 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना (Ghulam Ali Khatana) ने बताया कि पीएम मोदी व अमित शाह ने फोन कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा, कुछ लोग लापता भी हैं। कुछ लोग घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। अकेले मंगलवार को वैष्णो देवी लैंडस्लाइड के अलावा डोडा में बादल फटने की घटना में क्रमश: 31 व 4 लोगों की मौत हो चुकी है।

