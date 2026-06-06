Train Accident: वैष्णो देवी जा रही ट्रेन लुधियाना में 2 हिस्सों में बंटी, हादसा टला

ट्रेन में सवार थे करीब 1200 यात्री

Train Accident, (आज समाज), लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में आज तड़के वैष्णो देवी जा रही एक ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन के स्लीपर कोच का टॉयलेट अचानक धमाके जैसी आवाज के साथ टूट गया। जिसके बाद यह कोच अपने साथ वाले डिब्बे से अलग हो गया। धमाके जैसी आवाज सुनते ही यात्रियों में अफरातफरी मच गई। वह डिब्बे से बाहर आ गए।

ट्रेन करीब 1200 यात्री सवार थे। खुशकिस्मती की बात ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ, ट्रेन लुधियाना से चली ही थी। अगर हाईस्पीड के दौरान यह हादसा होता तो यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है।

तड़के ढाई बजे के बाद नई दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई थी ट्रेन

न्यू दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल (04081) नाम की यह ट्रेन आज (शनिवार) तड़के ढाई बजे के बाद नई दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई। सुबह 8.47 बजे पर यह लुधियाना स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी तो स्लीपर कोच का टॉयलेट अचानक धमाके जैसी आवाज के साथ टूट गया। ट्रेन के स्पीड में न होने के कारण हादसा टल गया।

घटना की जांच की जाएगी

ट्रेन के साथ हुए हादसे का पता चलते ही पुलिस तुरंत हाई अलर्ट पर आ गई। रेलवे के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। जांच के बाद लुधियाना के एडीसीपी समीर वर्मा ने कहा कि ट्रेन जब चलने लगी तो 2 कोच को जोड़ने वाला कपलर टूट गया।

यह हादसा है, किसी तरह का ब्लास्ट नहीं हुआ है। फिरोजपुर डिवीजन के डीआरएम संजीव कुमार ने कहा कि एक डिब्बे की उम्र 25 साल होती है। जो डिब्बा टूटा उसे अभी 15 ही साल हुए हैं। ऐसे में जांच की जाएगी।

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