2nd T 20 Ind vs Eng Live : वैभव सूर्यवंशी को आज मिल सकता है मौका

टीम में चयन के बावजूद पिछले तीन टी-20 मैच में बाहर बैठे हैं वैभव सूर्यवंशी

2nd T 20 Ind vs Eng Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम वर्तमान में इंगलैंड दौरे पर है। वहां पर टीम को पांच टी-20 मैच की सीरीज खेलनी है। हालांकि दो जुलाई को हुए पहले टी-20 मैच को बारिश के चलते रद कर दिया गया। इस मैच में भारत की पारी खेली जा चुकी थी लेकिन इंगलैंड की पारी से पहले बारिश आ गई जिसके चलते मैच नहीं हो पाया। आज सीरीज का दूसरा मैच भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा।

फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। हालांकि सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया के वंडर ब्वॉय वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका दिया जाएगा। दरअसल अपनी जबरदस्त फार्म के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को पिछले तीन मैच से बाहर बैठाया गया है। जिसके चलते टीम मैनेजमेंट को जमकर आलोचना सहनी पड़ रही है।

संजू सैमसन की जगह मिल सकता है मौका

दूसरे टी-20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह पर टीम में मौका दिया जा सकता है। एक तरफ जहां वैभव को पिछले तीन मैच से बाहर बैठाया हुआ है वहीं संजू सैमसन लगातार पिछले तीन मैच से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। यहां तक की वह अभी तक दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं पाए। जिसके चलते फैंस की उम्मीद आज के मैच में पूरी हो सकती है और वैभव सूर्यवंशी को अंतिम 11 में खेलने का मौका मिल सकता है।

पहले मैच में ऐसी रही टीम की कारगुजारी

इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था। चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर भारतीय टीम ने पहले बैटिंग की। अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से स्कोर 189 रन पहुंच गया।

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