Vada Pav Girl New Video: वड़ा पाव गर्ल’ का बड़ा कदम, पति को छोड़ मिस्ट्री मैन के प्यार में, ट्रोल्स ने घेरा

Vada Pav Girl New Video: बिग बॉस OTT फेम चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें ‘वड़ा पाव गर्ल’ के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में हैं—इस बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। चंद्रिका, जिनकी शादी युगम गेरा से हुई है, एक मिस्ट्री मैन के साथ देखे जाने के बाद वायरल हो रही हैं। उनके वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हो रहे हैं, जिससे नई कॉन्ट्रोवर्सी और बहस छिड़ गई है।

शादी की परेशानी से एक मिस्ट्री मैन तक

View this post on Instagram A post shared by Chandrika Gera (@chandrika.dixit)

चंद्रिका की शादी पहले तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने सबके सामने अपने पति युगम गेरा पर अफेयर का आरोप लगाया था। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने उनके कहे जाने वाले चैट लीक कर दिए थे, जिससे ऑनलाइन बहुत हंगामा मच गया था। इसके तुरंत बाद, चंद्रिका एक मिस्ट्री मैन के साथ दिखने लगीं, और उनकी रोमांटिक रील्स और तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा।

कुछ दिन पहले, उन्होंने खुले तौर पर उनके लिए अपने प्यार का इजहार किया, जिससे कई लोगों को लगा कि यह उनकी सोशल मीडिया जर्नी का बस एक और ड्रामैटिक चैप्टर है। जब चंद्रिका ने मिस्ट्री मैन के साथ शादी के कपड़ों में तस्वीरें शेयर कीं तो चर्चा और बढ़ गई। हालांकि, बाद में पता चला कि यह एक ब्रांड शूट था, जिससे कई यूज़र्स नाराज़ हो गए और उन्हें लगा कि उन्हें गुमराह किया गया है।

‘प्रॉमिस डे’ पर एक नया वादा

अब, चंद्रिका ने एक बार फिर मिस्ट्री मैन के साथ एक और रील शेयर करके इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। ‘प्रॉमिस डे’ के आसपास शूट किए गए वीडियो में, वह उससे वादा मांगती दिख रही हैं कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मिस्ट्री मैन मान जाता है और कहता है कि उसे डर नहीं है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। चंद्रिका पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता, जिस पर वह जवाब देता है कि प्यार में डर के लिए कोई जगह नहीं होती। जबकि वीडियो वायरल हुआ, इसने ट्रोलिंग और आलोचना की लहर भी बुलाई।

पुराना बयान उन्हें परेशान कर रहा है

सोशल मीडिया यूज़र्स ने चंद्रिका को उनकी पुरानी बातें याद दिला दीं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक बार अपने पति युगम गेरा से भी ऐसे ही वादे किए थे, जिन्हें अब वह तोड़ती हुई लग रही हैं। चंद्रिका का एक पुराना इंटरव्यू फिर से घूम रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, “लोग सोचते हैं कि अब मेरे पास पैसे हैं, मैं युगम को छोड़ दूंगी और वह मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। लेकिन मैं ज़िंदगी में कहीं भी जाऊं, मुझे हमेशा अपने पति का हाथ अपने साथ चाहिए होगा।”

उसी इंटरव्यू में, उन्होंने आगे कहा था, “जब मैं टूट जाती हूं या लड़खड़ा जाती हूं, तो मैं चाहती हूं कि वह मेरे साथ मेरे माता-पिता और मेरे पति की तरह हों। मुझे उनके साथ सफलता मिलना अच्छा लगता है। दुनिया तुम्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी के आखिरी आदमी हो, और हमेशा तुम ही रहोगे।”

उनके लेटेस्ट वीडियो के साथ, कई यूज़र्स को लगता है कि ये पुराने शब्द अब उनके मौजूदा कामों से बिल्कुल अलग हैं—जिससे ऑनलाइन और भी ज़्यादा ट्रोलिंग और गरमागरम रिएक्शन हो रहे हैं।