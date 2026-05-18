Kerala CM Oath Ceremony : वीडी सतीसन ने केरल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता

Kerala CM Oath Ceremony (आज समाज), तिरुवनंतपुरम : केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। केरल के इतिहास में 60 साल बाद ऐसा मौका आया है जहां सीएम के साथ-साथ पूरी कैबिनेट शपथ ग्रहण कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विशेष तौर पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ ही सबसे पहले वीडी सतीसन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन्होंने मलयालम में शपथ ली। तिरुवनंतपुरम में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

ये विधायक भी ले रहे शपथ

वीडी सतीशन की ओर से राज्यपाल को सौंपी गई पूरी सूची में रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, के मुरलीधरन, पीसी विष्णुनाथ, एपी अनिलकुमार, रोजी एम जॉन, टी सिद्धिक, बिंदु कृष्णा, एम लिजू, ओजे जनीश, केए थुलसी, पीके कुन्हालिकुट्टी, पीके बशीर, केएम शाजी, एन शमसुदीन, वी ई अब्दुल गफूर, मॉन्स जोसेफ, शिबु बेबी जॉन, सी पी जॉन और अनूप जैकब शामिल हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में ये नेता भी पहुंचे

दिल्ली से खड़गे, राहुल और प्रियंका के अलावा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजधानी पहुंचे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रहे हैं।

विधायक बोले जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे

तिरुवनंतपुरम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में वीई अब्दुल गफूर ने कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी मिलना सम्मान की बात है और वे पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि उन्हें जो भी विभाग मिलेगा, वे पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे और साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले केरल के मंत्री पद के नामित पी के कुन्हालीकुट्टी ने कहा कि जनादेश को देखते हुए यह उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और उम्मीदों का समय है। उन्होंने विश्वास जताया कि वे अपने कार्यों के जरिए जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

ये भी पढ़ें : Bihar Breaking News : बिहार में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, एक बोगी जली