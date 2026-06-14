Uttarakhand: देहरादून के विकासनगर में दो समुदाय में खूनी झड़प, हिंदु युवक की हत्या, 3 घायल

वारदात के बाद इलाके में तनाव

Uttarakhand, (आज समाज), देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में दो समुदाय के बीच खूनी झड़प हो में एक हिंदु युवक की हत्या कर दी गई व एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए हैं। वारदात सहसपुर पुलिस स्टेशन के तहत बैरागीवाला गांव में शनिवार रात को खेत में पानी लेकर हुई। मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई है। प्रारंभिक सूत्रों के अनुसार खेत में पानी लेकर विवाद के बीच समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर हिंदु युवक की हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार, मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पुलिस ने हिरासत में लेने की पुष्टि नहीं की है।

हिंदु संगठनों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन

हिंदु संगठनों ने वारदात को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देहरादून के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (एएसपी) पंकज गैरोला ने बताया कि एक समुदाय के लोगों ने कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों पर धारदार हथियारों और हथौड़ों से हमला किया, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक की बाद में मौत हो गई।

अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

घटना से इलाके में तनाव फैल गया है, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया गया है कि मृतक विनोद भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) से जुड़ा एक नेता था जिसे देखते हुए हिन्दू संगठन भड़क गए। विरोध-प्रदर्शन में पथराव की भी ख़बरें हैं जिसके कारण मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। घटना से स्थानीय हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो विरोध प्रदर्शन तेज किए जाएंगे।

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

बड़ी संख्या में हिंदू आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध-प्रदर्शनों के दौरान, कुछ जगहों पर दो गुटों के आमने-सामने आने के बाद झड़प की खबरें आईं। पत्थरबाज़ी की घटनाओं से इलाके में अफ़रा-तफ़री मच गई और तनाव और बढ़ गया। इस अशांति के कारण अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है।

सिंचाई से जुड़े पुराने विवाद के कारण वारदात हुई

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार सिंचाई से जुड़े किसी पुराने विवाद के कारण वारदात हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के बीच कुछ समय से तनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन बहस हुई और बाद में यह मारपीट में बदल गई। कहा जा रहा है कि यह टकराव हिंसक हो गया, जिसमें बीजेवाईएम नेता की मौत हो गई और लोगों में गुस्सा फैल गया। अधिकारियों ने कहा कि विकास नगर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की है।

ये भी पढ़ें : Bihar Breaking: दरभंगा में दिनदहाड़े बाइक के शो रूम में घुसकर मैनेजर की हत्या