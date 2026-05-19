Uttrakhand News: ऋषिकेश में खाली उज्जैन एक्सप्रेस के3 डिब्बे पटरी से उतरे

Uttrakhand News, देहरादून: उत्तराखंड के ऋषिकेश में खाली उज्जैन एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतरे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऋषिकेश के पास खंड गांव में रेलवे यार्ड में शंटिंग के दौरान ट्रेन नंबर 14317 उज्जैनी एक्सप्रेस के तीन कोच पटरी से उतर उतरे। सोमवार रात हुए हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

पूरी तरह से खाली थी ट्रेन

मुरादाबाद मंडल, उत्तरी रेलवे के अनुसार, घटना के समय ट्रेन पूरी तरह से खाली थी और इसमें किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। पटरी से उतरने की घटना के बाद, रेलवे प्रशासन द्वारा तुरंत बचाव और बहाली का काम शुरू कर दिया गया, जो पूरी रात से लेकर सुबह तक जारी रहा।

तीनों कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पटरी से उतरे तीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त कोचों को हटाने के लिए क्रेन और भारी मशीनरी लगाई गई थी। बहाली टीमें प्रभावित हिस्से को साफ करने और परिचालन को सामान्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं।

कारण का पता लगाने में जुटे अधिकारी

अधिकारी अभी तक पटरी से उतरने के सही कारण का पता नहीं लगा पाए हैं। घटना की आगे की जांच चल रही है। उज्जैनी एक्सप्रेस सोमवार रात करीब 9:30 बजे ऋषिकेश में योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शुरूआती जांच से पता चलता है कि नियमित रखरखाव के दौरान ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए थे। दुर्घटना के बाद पटरियों पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। ॠफढ (सरकारी रेलवे पुलिस) के जवानों ने मोर्चा संभाला और लोगों को घटनास्थल से हटाया। दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें : Rajasthan Accident: नागौर में बस और कार के बीच भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत, 6 गंभीर