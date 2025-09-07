Uttarakhand Monsoon Fury: उत्तरकाशी की यमुना घाटी में फटा बादल, नौगांव क्षेत्र में भारी नुकसान

आधा दर्जन से अधिक घरों में घुसा नाले का गंदा पानी

Cloudburst In Uttarkashi District, (आज समाज), देहरादून: उत्तराखंड में भी अब तक मानसून का कहर थमा नहीं है। उत्तरकाशी जिले में एक बार फिर बादल फटा है। जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) प्रशांत आर्य (District Magistrate Prashant Arya) के मुताबिक यमुना घाटी के स्योरी फाल पट्टी (Syori Phal Patti) में पिछले कल यानी शनिवार शाम को यह घटना हुई और इससे नौगांव क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। नौगांव में मलबे में एक आवासीय घर दब गया और एक नाले का गंदा पानी आधा दर्जन से अधिक घरों में घुस गया। मुख्यमंत्री (Chief Minister) पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने घटना पर गहरा दुख जताया है।

प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा : डीएम

प्रशांत आर्य ने बताया कि बादल फटने के कारण आई बाढ़ से एक नाले से कीचड़ नीचे की ओर बह गया, जिससे निचले इलाकों में नुकसान हुआ। सूचना के बाद जिला प्रशासन और राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया है। प्रशांत आर्य ने बताया कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। बड़कोट इंस्पेक्टर राजेश जोशी के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। उन्होंने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

बादल फटने से फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अभी तक बादल फटने की घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाया जा रहा है। जब बादल फटा, उस समय कई लोग इलाके में भारी बारिश के कारण खतरे की आशंका से अपने घर खाली कर चुके थे।

देवालसारी नदी के उफान में मिक्सर मशीन व कुछ वाहन बहे

बताया जा रहा है कि देवलसारी नदी के उफान में एक मिक्सर मशीन और कुछ दोपहिया वाहन बह गए। मलबे में एक कार भी दब गई। नौगांव बाजार क्षेत्र में भूस्खलन से अफरा-तफरी मच गई, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसके कारण दिल्ली-यमुनोत्री राजमार्ग भी बंद हो गया, जिससे यातायात बाधित हो गया।

ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना : सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान की सूचना मिलने पर, मैंने तुरंत जिला मजिस्ट्रेट से बात की और उन्हें युद्धस्तर पर बचाव एवं राहत अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और हर संभव मदद पहुंचाने में कोई देरी न हो, मैंने यह सुनिश्चित करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मैं ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हंू।

धराली से अब भी 66 लोग लापता

बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में पिछले महीने बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और अब भी इलाके के 66 लोग लापता हैं। उनकी तलाश के लिए एनजीआरआई विशेषज्ञ भी तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन, राज्य व राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने बचाव अभियान चला रहे हैं।

