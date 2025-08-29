Uttarakhand: राज्य में अलग-अलग जगह फटा बादल, कुछ लोग लापता कई मलबे में फंसे

Uttarakhand Cloudburst Live, (आज समाज), देहरादून: उत्तराखंड में अलग-अलग जगह बादल फटने से आम जनजीवन बुरी तरह बाधित हो गया है। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले सहित तीन जगह बादल फटने की घटनाओं की सूचना है और इसमें कई परिवार मलबे में दब गए और कई लोग घायल हो गए। दो लोग लापता है। बादल फटने की खबरों के बाद प्रशासनिक अमला बचाव टीमों के साथ मौके पर पहुंच गया है और राहत एवं बचाव का काम शुरू कर दिया गया है।

बादल फटने के बाद कई इलाके अवरुद्ध हो गए : CM

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कहा कि बादल फटने के बाद मलबे के बहाव के कारण कई इलाके अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे कई लोग फंस गए हैं।

उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है।

चमोली ज़िले में पिछले हफ़्ते बादल फटने से घरों और इमारतों में मलबा भर गया। अधिकारियों के अनुसार, थराली बाज़ार क्षेत्र और थराली तहसील परिसर मलबे से अब तक पूरी तरह दबे हुए हैं। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के आधिकारिक आवास, दुकानों और वाहनों सहित कई रिहायशी इलाके भी मलबे में दब गए। बचाव और राहत अभियान ज़ोरों पर है।

रुद्रप्रयाग : 18 से 20 लोग लापता, चमोली : 15 से 20 मवेशी दबे

चमोली ज़िले के देवाल के मोपाटा इलाके में बदल फटने की घटना के बाद तारा सिंह और उनकी पत्नी, लापता हैं। वहीं विक्रम सिंह और उनकी पत्नी घायल हो गए हैं। उनका गौशाला भी ढह गया है, जिसमें लगभग 15 से 20 मवेशी दब गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के टेंडवाल गांव में एक महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई है। यहां पर 18 से 20 लोगों के लापता होने की खबरें हैं।