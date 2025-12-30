Uttarakhand Bus Accident: अल्मोड़ा में गहरी खाई में गिरी प्राइवेट बस, 7 लोगों की मौत 10 से ज्यादा घायल

Bus Accident In Almora Uttarakhand, (आज समाज), देहरादून: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज सुबह एक प्राइवेट बस के गहरी खाई में गिरने से 7 यात्रियों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना के बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पिंचा (SSP Devendra Pincha) ने बताया कि सुरक्षित बचे लोगों को निकालकर पास के मेडिकल सेंटरों में भेजा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष टीम से मिली जानकारी के अनुसार, 6-7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर जताया दुःख

एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा, बचाव दल मौके पर भेज दिए गए हैं। घायल यात्रियों को भिखियासैंण के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जानकारी का इंतजार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेदुर्घटना पर गहरा दुःख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, हमें भिखियासैंण-विनायक मोटर रोड पर एक बस दुर्घटना की बेहद दुखद खबर मिली है, जिसमें यात्रियों की जान चली गई है। यह घटना बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और शोक संतप्त परिवारों को शक्ति मिले।

बस में सवार थे करीब 17-18 यात्री

सीएम धामी ने बताया कि घायल यात्रियों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। पूरे मामले पर लगातार नज़र रखी जा रही है। बस भिखियासैंण से रामनगर जा रही थी। अल्मोड़ा जिले के विनायक इलाके में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 17-18 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 6-7 लोगों की मौके पर ही मौत होने की आशंका है, जबकि अन्य घायल यात्रियों को इलाज के लिए भिखियासैंण के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

