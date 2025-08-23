Uttarakhand Breaking: चमोली जिले के थराली में फटा बादल, घरों को भारी नुकसान, मलबे में दबे वाहन

एसडीएम का मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त

Cloudburst In Chamoli District, (आज समाज), देहरादून: उत्तर भारत के पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले की थराली तहसील में अब बादल फटा है और इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका है। आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। प्रशासन ने बताया कि बादल फटने के कारण आए भारी मलबे व तेज बारिश से उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) का आधिकारिक मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा कई घरों को व दुकानों इससे नुकसान पहुंचा है।

ये भी पढ़ें : Uttarakhand Dharali Destruction: टूटा पुल व भूस्खलन बने बाधा, भटवाड़ी में अटकी हाईटेक मशीनरी

थराली तहसील के टूनरी गदेरा में देर रात हुई घटना

स्थानीय प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि थराली तहसील के टूनरी गदेरा में शुक्रवार रात को बादल फटा है और इसके कारण तहसील परिसर के साथ ही आसपास के कई घरों में मलबा जमा हो गया है। थराली बाजार व कोटदीप में भी मलबा भर गया है। घटना के बाद से तीन लोग लातपा बताए गए हैं। सागवाड़ा व चेपड़ों इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

मैं स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में : मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चमोली जिले के थराली इलाके में बादल फटने की एक दुखद सूचना मिली और वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। सीएम ने कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। मेरी ईश्वर से सभी की सुरक्षा की कामना है।

लापता 3 लोगों में एक युवती भी शामिल

बताया जा रहा है दुकानों में काफी नुकसान पहुंचा है। सड़कें टूट गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहत शिविर स्थापित किए गए हैं और प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा है। थराली तहसील कैंपस में कुछ वाहन भी मलबे में दब गए हैं। लापता 3 लोगों में एक युवती भी शामिल है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विवेक प्रकाश ने बताया, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें शुक्रवार रात को ही घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत एंव बचाव कार्य जारी है। आईटीबीपी और एसएसबी भी मौके पर हैं।

कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया : पुलिस

चमोली पुलिस ने बताया कि कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, थराली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की व स्थानीय लोगों को सतर्क किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को देखते हुए थराली में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश और मलबे के कारण थराली-ग्वालदम और थराली-सागवाड़ा सड़कें बंद हैं।

घुटनों तक पानी और मलबे से ढके घरों से गुजरते दिखे लोग

आनलाइन (online) पोस्ट कि गए वीडियो (Videos) में इलाके के लोगों को घुटनों तक पानी और मलबे से ढके घरों से गुजरते देखा जा सकता है। चमोली जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारीके अनुसार जिले की थराली तहसील में बीती रात बादल फटने से भारी नुकसान होने की संभावना है। मलबा पूरे इलाके में फैल गया है, जिससे एसडीएम के आवास सहित कई घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।

इससे पहले धाराली में बादल फटने से मची थी तबाही

उत्तराखंड में इस मौसम में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके साथ बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही हैं। इस महीने की शुरुआत में, हर्षिल और धराली में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोग लापता हो गए और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।

25 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 25 अगस्त तक राज्य में अत्यधिक भारी वर्षा का ‘आरेंज’ अलर्ट जारी किया है। आईएमडी अधिकारियों के मुताबिक, आज भी राजधानी देहरादून के अलावा नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 24 अगस्त को देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी और बागेश्वर व 25 अगस्त यानी सोमवार को नैनीताल, गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें : Uttarakhand Cloudburst: मौसम खुलने से बचाव कार्य में आई तेजी, धराली में उन्नत उपकरण पहुंचाना हमारी प्राथमिकता: SDRF