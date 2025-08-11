Panipat News: उत्तरप्रदेश का कुख्यात इनामी बदमाश पानीपत में गिरफ्तार

बदमाश जुनैद पर यूपी हरियाणा में दर्ज हैं करीब 17 मामले, जमीन विवाद में पुलिस पर कर चुका फायरिंग

Panipat News, (आज समाज), पानीपत: हरियाणा की पानीपत पुलिस ने एक कुख्यात इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार इनामी बदमाश ने हरियाणा और यूपी में आतंक फैला रखा था। दोनों प्रदेशों में बदमाश के खिलाफ 17 के करीब मामले दर्ज है। एक जमीनी विवाद में बदमाश ने पानीपत पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी। अब पानीपत पुलिस की सीआइए-थ्री यूनिट ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर उसे दबोचा।

गांव गढ़ी बेसिक के रहने वाले नदीम ने बताया कि पांच साल पहले मेरी बहन नदीमा की शादी जुनैद के साथ हुई थी। जुनैद, नदीमा को तंग करने लगा। जिस वजह वह बहन को तीन साल पहले घर ले आए थे। इसी वजह जुनैद मुझसे रंजिश रखे हुए है। जुनैद एक साल पहले भी मुझ पर फायरिंग कर चुका है। जुनैद जमानत पर है। अप्रैल में जुनैद ने फिर जान से मारने की धमकी दी थी, इस पर केस दर्ज कराया था।

सोशल मीडिया पर उसने लिखा था कि आज बच गया, लेकिन आगे नहीं बच पाएगा

16 जून को जमीन विवाद के दौरान जुनैद ने पानीपत पुलिस पर फायरिंग की थी। इसके बाद 22 जुलाई की रात गढ़ी बेसिक में फिर 5 बार फायरिंग की। सोशल मीडिया पर उसने लिखा था कि आज बच गया, लेकिन आगे नहीं बच पाएगा। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। पानीपत में उसके खिलाफ 2021 से अब तक 7 केस दर्ज हैं।

जीजा और मामा पर भी कर चुका फायरिंग

नदीम ने बताया कि जुनैद 8 जुलाई को पत्थरगढ़ निवासी उसके जीजा साकिर पर फायरिंग कर चुका है। 1 जुलाई को सहारनपुर निवासी मामा एहसान पर भी फायरिंग की थी। उनके हाथ में गोली मारी थी। इसे मामले में परिवार 10 दिन पहले भी एसपी से मिलकर शिकायत देकर आया था।

