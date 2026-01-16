Uttar Pradesh Road Accident: यूपी के जालौन में मौत का तांडव! ट्रक पलटने से ननद-भाभी सहित 3 की गई जान

Mohit Saini
Uttar Pradesh Road Accident: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में शुक्रवार को एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जब प्याज से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक का अगला टायर फटने से पलट गया, जिससे पांच लोग दब गए, तीन की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में दो महिलाएं और ट्रक ड्राइवर शामिल हैं।

यह घटना झांसी-कानपुर हाईवे पर एट पुलिस स्टेशन इलाके में हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

हादसा कैसे हुआ

पुलिस के अनुसार, उसरगांव गांव की रहने वाली 45 वर्षीय लौंगश्री और उनकी 20 वर्षीय बेटी वंदना मकर संक्रांति के मौके पर जखौली गांव में लौंगश्री के मायके आई थीं। शुक्रवार दोपहर को अपने गांव लौटते समय, लौंगश्री की भाभी माया देवी (65) और भतीजा अरमान सिंह (18) उन्हें हाईवे पर छोड़ने आए थे।

जब वे सड़क किनारे बस या किसी अन्य वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी झांसी से कानपुर की ओर आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक का अचानक अगला टायर फट गया और वह अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने समूह को टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क किनारे खाई में गिर गए और फिर ट्रक पलट गया।

तीन की मौत, दो गंभीर

टक्कर के कारण, माया देवी और लौंगश्री पलटे हुए ट्रक के नीचे दब गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई, बताया जा रहा है कि वह स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच फंस गया था। वंदना और अरमान गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया।

ट्रैफिक जाम और बचाव अभियान

हादसे के कारण हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई, स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान की निगरानी की। करीब डेढ़ घंटे बाद जाम खुलवाया गया। पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों को शीघ्र राहत और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

