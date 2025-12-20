Usman Hadi Death: बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता का अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक संपन्न

Usman Hadi Death Updates, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी का अंतिम संस्कार आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। हादी की प्रार्थना, सेवा हाल में हुई, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। परिवार की इच्छा के अनुसार, हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरूल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया।

न्याय की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे लोग

सुबह से ही शोक मनाने वाले लोग समूहों में मानिक मिया एवेन्यू पहुंचे थे । कुछ ही समय में संसद के सामने की सड़क लोगों से भर गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने खुद को राष्ट्रीय ध्वज से लपेटा हुआ था, जबकि अन्य लोग हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। हादी के जनाजे को देखते हुए आज देश में फिर हिंसा की आशंका जताई गई थी। हालांकि इस दौरान शांति रही।

राजकीय शोक दिवस

हादी की मौत के बाद शनिवार को राजकीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके हुए थे और पूजा स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। इंकलाब मंच के समर्थकों द्वारा दो दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद राजधानी ढाका में यह अपेक्षाकृत शांति का दिन भी था।

निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की थी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हादी के अंतिम संस्कार प्रार्थना से पहले, बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर और पुलिस को संसद भवन और ढाका भर के अन्य प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया था। इंकलाब मंच के निदेर्शों के अनुसार, अंतिम संस्कार प्रार्थना सेवा में केवल बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया था। हादी ने आगामी चुनाव में ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की थी।

12 दिसंबर को करीब से गोली मार दी गई

हादी को 12 दिसंबर को राजधानी के बिजोयनगर इलाके में रिक्शा से यात्रा करते समय करीब से गोली मार दी गई थी। पुलिस ने बताया कि दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए। उनकी मौत से पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई, जिससे सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया।

