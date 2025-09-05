Baking Soda Use: इन 5 पौधों में फंगल इंफेक्शन दूर करने के बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

नियमित और सही तरीके से बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से पौधे रहते है स्वस्थ

Baking Soda Use, (आज समाज), नई दिल्ली: बेकिंग सोडा (सोडियम बाइकाबोर्नेट), जिसे आमतौर पर हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं, बगीचे में पौधों की सेहत के लिए भी बेहद कारगर है। यह न सिर्फ फंगल इंफेक्शन से जुड़ी बीमारियों जैसे पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है, बल्कि मिट्टी का पीएच संतुलित करने, घोंघों को दूर रखने, पत्तियों की चमक बढ़ाने और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी मदद करता है। नियमित और सही तरीके से बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और हानिकारक रसायनों की जरूरत भी कम हो जाती है।

बेकिंग सोडा की खासियत यह है कि यह पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों और फफूंद से बचाव करता है। साथ ही, यह लाभकारी कीटों जैसे मधुमक्खी, लेसविंग्स और लेडीबर्ड्स को भी आकर्षित करता है। आइए जानते हैं उन 5 बगीचे के पौधों के बारे में, जिन्हें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है।

गुलाब: गुलाबों पर अक्सर पाउडरी मिल्ड्यू का असर देखा जाता है। हफ्ते में एक बार बेकिंग सोडा का स्प्रे करने से फफूंद के बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और फूलों की पंखुड़ियां खूबसूरत बनी रहती हैं। गुलाब की झाड़ियों के बीच के खाली स्थान लेडीबर्ड्स और लेसविंग्स के लिए नेचुरल घर का काम करते हैं, जो एफिड्स जैसे हानिकारक कीटों को कंट्रोल करते हैं।

गुलाबों पर अक्सर पाउडरी मिल्ड्यू का असर देखा जाता है। हफ्ते में एक बार बेकिंग सोडा का स्प्रे करने से फफूंद के बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और फूलों की पंखुड़ियां खूबसूरत बनी रहती हैं। गुलाब की झाड़ियों के बीच के खाली स्थान लेडीबर्ड्स और लेसविंग्स के लिए नेचुरल घर का काम करते हैं, जो एफिड्स जैसे हानिकारक कीटों को कंट्रोल करते हैं। मटर: मटर के पौधों में नमी भरे मौसम में पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आम है। पानी, बेकिंग सोडा और हल्के बागवानी तेल से तैयार फोलियर स्प्रे का इस्तेमाल शुरूआती लक्षणों पर करने से संक्रमण फैलने से रुकता है। इसके अलावा, मटर की बेलों के पास में मधुमक्खी घोंसले बनाते हैं, जो परागण को बढ़ावा देते हैं।

मटर के पौधों में नमी भरे मौसम में पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आम है। पानी, बेकिंग सोडा और हल्के बागवानी तेल से तैयार फोलियर स्प्रे का इस्तेमाल शुरूआती लक्षणों पर करने से संक्रमण फैलने से रुकता है। इसके अलावा, मटर की बेलों के पास में मधुमक्खी घोंसले बनाते हैं, जो परागण को बढ़ावा देते हैं। खीरा: भारत से उत्पन्न खीरा गर्म मौसम में अच्छा बढ़ता है, लेकिन नमी में पत्तियों पर फफूंद का हमला हो सकता है। हर 7 से 10 दिन में बेकिंग सोडा का स्प्रे पत्तियों को सही रखता है, जिससे मीठे खीरे मिलते हैं क्योंकि बेल फलों पर फोकस करती है। इसके अलावा, खीरे के आसपास की मिट्टी में ग्राउंड बीटल्स पाए जाते हैं, जो स्लग्स को खत्म करने में मदद करते हैं।

भारत से उत्पन्न खीरा गर्म मौसम में अच्छा बढ़ता है, लेकिन नमी में पत्तियों पर फफूंद का हमला हो सकता है। हर 7 से 10 दिन में बेकिंग सोडा का स्प्रे पत्तियों को सही रखता है, जिससे मीठे खीरे मिलते हैं क्योंकि बेल फलों पर फोकस करती है। इसके अलावा, खीरे के आसपास की मिट्टी में ग्राउंड बीटल्स पाए जाते हैं, जो स्लग्स को खत्म करने में मदद करते हैं। टमाटर: टमाटर के पौधे भी नमी भरे मौसम में पाउडरी मिल्ड्यू से प्रभावित हो सकते हैं। बेकिंग सोडा का हल्का स्प्रे पत्तियों को सुरक्षित रखता है और फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस तरह पौधे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और भरपूर फल देते हैं। मोटे पत्तों के बीच प्रिडेटरी माइट्स रहते हैं, जो हानिकारक स्पाइडर माइट्स को नियंत्रित करते हैं।

टमाटर के पौधे भी नमी भरे मौसम में पाउडरी मिल्ड्यू से प्रभावित हो सकते हैं। बेकिंग सोडा का हल्का स्प्रे पत्तियों को सुरक्षित रखता है और फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस तरह पौधे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और भरपूर फल देते हैं। मोटे पत्तों के बीच प्रिडेटरी माइट्स रहते हैं, जो हानिकारक स्पाइडर माइट्स को नियंत्रित करते हैं। सेम की फली: मध्य अमेरिका से आए सेम के पौधे, अगर पास-पास लगाए जाएं, तो पाउडरी मिल्ड्यू से जल्दी प्रभावित होते हैं। बेकिंग सोडा का हल्का स्प्रे और पौधों के बीच उचित दूरी रखने से पत्तियां हरी-भरी रहती हैं और उपज में भी बढ़ोतरी होती है।

बेकिंग सोडा के बगीचे में फायदे