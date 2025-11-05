भारतवंशी मुस्लिम ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर

भारतीय मूल के डेमोक्रेट पुरवाल सिनसिनाटी के मेयर बने

हैदराबाद में जन्मीं हाशमी 4 साल की उम्र में वे जॉर्जिया गईं

Ghazala Hashmi Becomes Virginia LG (आज समाज), वाशिंगटन: भारतवंशी मुस्लिम जोहरान ममदानी के अमेरिका के सबसे अहम मेट्रो शहरों में शुमार न्यूयॉर्क का मेयर बनने के साथ ही अमेरिका के ही वर्जीनिया में भी भारतीय मूल की मुस्लिम डेमोक्रेट गजाला हाशमी (Ghazala Hashmi) ने इसी तरह की उपलब्धि हासिल करके परचम लहराया है। वह वर्जीनिया प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर (Lieutenant Governor) बनी हैं। जोहरान ममदानी जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर हैं, वैसे ही गजाला हाशमी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं।

गजाला राज्यव्यापी पद जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला

रिपोर्ट के अनुसार, गजाला हाशमी (61) किसी भी अमेरिकी राज्य में राज्यव्यापी पद जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं। उन्होंने पूर्व कंजर्वेटिव टॉक-शो होस्ट जॉन रीड को 53.2 प्रतिशत वोटों के साथ 46.6 प्रतिशत वोटों से हराकर जीत हासिल की है। वह बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपब्लिकन विनसम अर्ल-सियर्स का स्थान लेंगी, जो वर्जीनिया राज्य में निर्वाचित होने वाली पहली महिला और अश्वेत महिला थीं। हैदराबाद में जन्मीं हाशमी चार साल की उम्र में वे जॉर्जिया के सवाना चली गईं। राजनीति में आने से पहले, वह वर्जीनिया के एक विश्वविद्यालय में शिक्षिका और अकादमिक प्रोफेसर थीं। हाशमी ने अपने प्रचार के दौरान प्रजनन अधिकारों और कक्षा में समानता के अपने संदेश पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया।

2019 में रिपब्लिकन को हराकर सीनेट के लिए चुनी गईं

हाशमी ने प्राइमरी में पार्टी के पांच सदस्यों को हराया था और 28 प्रतिशत वोटों के साथ नामांकन जीता था। 2019 में, वह एक रिपब्लिकन उम्मीदवार को हराकर राज्य की सीनेट के लिए चुनी गईं। उन्होंने सदन में जीत हासिल की और इसकी पहली मुस्लिम और भारतीय अमेरिकी बनीं। विजेता घोषित होने के बाद एक बयान में हाशमी ने कहा, वर्जीनिया ने ऐसा नेतृत्व चुना है जो लोगों को तोड़ने के बजाय उन्हें ऊपर उठाता है। हाशमी ने कहा, साथ मिलकर, हमने साबित कर दिया है कि वर्जीनिया में, एक बच्चे का नाम, एक परिवार के व्यक्तिगत संघर्ष और एक समुदाय की पहचान, किसी के भी जुड़ाव में बाधा नहीं हैं।

गवर्नर से अलग होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव

वर्जीनिया उन 17 अमेरिकी राज्यों में से एक है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव गवर्नर से अलग होता है। डेमोक्रेट एबिगेल स्पैनबर्गर के राज्य के राज्यपाल बनने की संभावना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्य सीनेट की अध्यक्षता करेंगे और सदन में मतभेदों को दूर करेंगे। इस बीच, भारतीय मूल के डेमोक्रेट आफ़ताब पुरवाल, सिनसिनाटी के मेयर पद पर जेडी वेंस के रिश्तेदार, रिपब्लिकन कोरी बोमन को हराकर फिर से निर्वाचित हुए हैं।

